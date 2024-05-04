曾示愛徐巧芯「唯一支持」 部落客反省：10年前白爛讓她人氣高漲
曾任國會助理、筆名「A濫」的部落客林雅強，大約在10年前時惡搞選舉公告，並炒起「巧芯巧芯得第一」的風潮，反而讓徐巧芯聲量衝高，甚至成功當選立法委員。為此，林雅強今（4）日在臉書反省，如果自己10年前不要那麼白爛，讓徐巧芯人氣竄高，也許現在的台灣會平靜一點。
政治中心/綜合報導
林雅強在2016時用修圖軟體惡搞選舉公報，並在一條政見中寫「唯一支持巧芯~~巧芯巧芯得第一！」，甚至遭台南市選委會函送南檢處理。時任國民黨總統候選人朱立倫競選辦公室發言人徐巧芯表示：「不覺得自己被A濫告白，這部分他做得很失敗」。
未料林雅強此舉讓徐巧芯聲量一路衝高，不僅先擔任台北市議員，又在黨內初選時擠下老將費鴻泰，代表國民黨參選立法委員並成功當選。然而近日徐巧芯大姑夫妻引起的風波，徐巧芯也深受其害，引起不少爭議。
為此，林雅強今日在臉書發文表示，過去一年來（特別是最近），自己常常省思一個問題：如果他10年前不要那麼白爛，在臉書上不斷揶揄一個26歲、初出茅廬的女孩兒，每天在那裡「得第一」什麼的，讓她人氣竄高，時至今日的台灣，或許會平靜一點。
然而也有網友留言表示，「或是你當時努力一點終成眷屬的話社會也會平靜一點，只是你們家會比較不平靜」、「當年就是你，巧芯巧芯得第一，成了刻在我心裡的名字」。