表揚58位模範母親　黃偉哲：感謝母親無私奉獻

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，很榮幸代表186萬市民來頒獎予58位偉大母親代表，現代母親不僅照顧家庭，還要負擔家計及子女教養責任，默默付出且不求回報，感謝媽媽們為社會帶來正向、溫暖的能量，祝褔全市的媽媽們母親節快樂。他也提醒子女除了母親節外，一年365天都要讓媽媽開心。
今年表揚獎項共有五大類，包括替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」3位；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」11位；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina(伊娜/媽媽) 」2位；獨立養育子女，自強不息的「自強媽媽」3位；以及教養子女健全發展，鼓勵子女回饋、貢獻社會的「慈暉媽媽」39位，分別由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體推薦。
永康區公所推薦的慈暉媽媽代表98歲陳張秋桂女士是今年受表揚中最高齡的母親代表，至今兒孫滿堂，並分別在教育界、警界、企業界、音樂界等領域有不凡的表現，子孫們都感念陳張秋桂女士用心經營並傳承家族精神。她一生克勤克儉、個性獨立堅強、凡事不假手他人，她也感謝所到之處皆受到衆人關照，展現感恩、喜樂、溫暖、堅強的母親典範。
今天的表揚活動社會局也準備在地伴手禮及母親節禮物贈予受獎的媽媽們，現場更貼心設置「MoM著愛您!創意棚拍區」，安排專業攝影師為媽媽及家人一起記錄美好時刻，讓受獎媽媽擁有一個難忘又具紀念意義的母親節。