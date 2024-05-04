徐巧芯為余天酸黃捷歹毒！轉身讚老公「跟他結婚是我的榮幸」
民進黨前立委余天女婿陳鑒因涉詐、擔任車手頭，遭新北地檢署收押。國民黨立委徐巧芯也因大姑夫妻涉詐遭網友嘲諷，徐巧芯則大方回應，丈夫劉彥澧是正直又有能力的好人，「能跟他結婚是我的榮幸，其他人就別太羨慕我的幸福」。還有網友引述民進黨立委黃捷的說法，要求徐巧芯辭立委、余天辭新北市民，徐巧芯回應：「到底要怎麼『辭新北市民』？女婿涉案老丈人要流放到阿里布達小島勞改？捷綠鼠心好歹毒」。
政治中心/綜合報導
徐巧芯因大姑夫妻替詐騙集團洗錢遭收押，近日連續遭到綠營炮火猛攻，連穿什麼衣服、提什麼包包，全都被翻出來高度檢視。民進黨前立委余天近日也發生類似事件，已故二女兒余苑綺的丈夫陳鑒因擔任詐團車手頭遭北檢收押，徐巧芯表示他相信余天一家不知道女婿在外所做所為，更直言自己不會跟民進黨一樣因為政治而噁心，也不會去傷害余天或他家人，「迴力鏢」只是證明過去對她的攻擊有多荒謬。
針對網友開酸「妳先生家好棒喔」，徐巧芯則回應，「是很棒啊，正直又有能力的好人，能跟他結婚是我的榮幸，其他人就別太羨慕我的幸福了」。亦有網友引述民進黨立委黃捷的說法，要求徐巧芯辭立委、余天辭新北市民，徐巧芯則回應：「到底要怎麼『辭新北市民』？女婿涉案老丈人要流放到阿里布達小島勞改？捷綠鼠心好歹毒」。