「中職最正MC」艾融沒化妝長這樣！小背心藏不住好身材 讚數狂飆
「中職最正MC」林艾融近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，同時兼任台啤永豐雲豹啦啦隊電豹女，也常現身各大綜藝節目，去年底推出寫真集《艾在你身邊》。艾融日前到南韓旅遊，透露7天有5天都素顏外出，今（4）日她再公開一組踏青照片，同樣沒有化妝，穿搭方面，小背心藏不住傲人身材，短短1小時吸引7千多人瀏覽、按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
艾融在粉專分享4張外拍照，她把墨鏡放在頭頂，穿一件杏色坦克背心，下半身搭配高腰短褲和厚底球鞋，坐在一大片綠油油的草地上，艾融身體微微向前傾，鎖骨、32D胸線即刻現形，目測沒有上妝的她，不僅膚況極佳，雙眼皮深邃、五官立體，與妝後幾乎沒差別，反而減齡如女大學生。
「分一半耳機和天空，給你～」艾融寫道，大批網友忍不住誇讚：「長髮的艾融超美」、「太正啦」、「火辣身材」、「哇～這張很像一幅畫」、「笑容好甜」、「好像在拍專輯MV」、「美的太犯規了啦！」也有人說：「長髮的艾融是很漂亮，但挺懷念之前短髮時的模樣，比較可愛！」
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