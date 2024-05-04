張韶涵開唱急性腸胃炎！被爆「裙子變黃色有味道」　工作室打臉了

「中職最正MC」艾融沒化妝長這樣！小背心藏不住好身材　讚數狂飆

▲「中職最正MC」艾融分享素顏出遊的照片，小背心藏不住好身材。（圖／林艾融臉書）
▲「中職最正MC」艾融分享素顏出遊的照片，小背心藏不住好身材。（圖／林艾融臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「中職最正MC」林艾融近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，同時兼任台啤永豐雲豹啦啦隊電豹女，也常現身各大綜藝節目，去年底推出寫真集《艾在你身邊》。艾融日前到南韓旅遊，透露7天有5天都素顏外出，今（4）日她再公開一組踏青照片，同樣沒有化妝，穿搭方面，小背心藏不住傲人身材，短短1小時吸引7千多人瀏覽、按讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲艾融擁有155公分身高、43公斤體重及32D、24、33傲人三圍。（圖／林艾融臉書）
▲艾融擁有155公分身高、43公斤體重及32D、24、33傲人三圍。（圖／林艾融臉書）
▲艾融馬尾造型殺傷力不小。（圖／林艾融臉書）
艾融在粉專分享4張外拍照，她把墨鏡放在頭頂，穿一件杏色坦克背心，下半身搭配高腰短褲和厚底球鞋，坐在一大片綠油油的草地上，艾融身體微微向前傾，鎖骨、32D胸線即刻現形，目測沒有上妝的她，不僅膚況極佳，雙眼皮深邃、五官立體，與妝後幾乎沒差別，反而減齡如女大學生。

▲艾融素顏外出踏青，模樣清純可人。（圖／林艾融臉書）
▲▼艾融素顏外出踏青，模樣清純可人。（圖／林艾融臉書）
▲▼艾融素顏外出踏青，模樣清純可人。（圖／林艾融臉書）
▲▼艾融素顏外出踏青，模樣清純可人。（圖／林艾融臉書）
「分一半耳機和天空，給你～」艾融寫道，大批網友忍不住誇讚：「長髮的艾融超美」、「太正啦」、「火辣身材」、「哇～這張很像一幅畫」、「笑容好甜」、「好像在拍專輯MV」、「美的太犯規了啦！」也有人說：「長髮的艾融是很漂亮，但挺懷念之前短髮時的模樣，比較可愛！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

最正MC短髮沒了！艾融「回眸長馬尾」殺傷力太大　連短今也受不了

樂天最正MC沒出走！艾融新制服照殺傷力太大　球迷嗨：看慣妳短髮

壯壯甩潛水團長流言！外套一開「只穿蕾絲內衣」　破萬球迷暴動

啦啦隊新妹是藍波女兒！潔潔被封「小林采緹」還會國標舞　IG曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生