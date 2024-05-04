《紅人榜》女星嫁香港科技業總裁！浪漫婚紗照曝光新郎竟然換人當
自選秀節目《超級紅人榜》出道的吳申梅，2022年情歸香港科技旅遊業總裁Eric，小倆口在疫情時期簡單登記結婚、完成終身大事！近日江志豐為吳申梅製作、執導新歌〈美麗的女人〉，因劇情所需她披上白紗圓夢、勾手江志豐合照，這次拍MV從赴婚紗店挑選，到正式棚內外演出，都讓吳申梅充滿儀式感大呼：「我圓夢了！好像又當了一次新娘！」
記者黃雅琪／綜合報導
吳申梅日前公開婚紗照，相片中她身著白紗幸福滿滿的姿態，讓粉絲都紛紛致上祝福，還有圈內好友來要喜帖，問何時要請喜酒？吳申梅趕緊公告大家，這組白紗照是新歌〈美麗的女人〉MV前導預告照，沒想到居然引起大家的恭喜迴響，自己也很意外：「祝福我都收到了，我和老公Eric一起謝謝大家，如果有下一步一定會提早通知大家喔！」
在〈美麗的女人〉MV中，吳申梅除了身披白紗亮相，更一展難得的演技，在音樂錄影帶中首度展現曼妙的跑姿，上演「落跑新娘」的戲碼，吳申梅笑說：「我對跑步不太擅長，演出時腦海馬上浮現學生時代大隊接力，落棒的陰影。」吳申梅睽違3年推出新台語單曲〈美麗的女人〉，由金曲歌王歌后御用製作人江志豐，為吳申梅量身定做，不但親自填詞、譜曲，還一手配唱、製作，重點是完全無酬。
江志豐表示：「看申梅一路從三立《超級紅人榜》長大、發片到嫁為人婦，欣見申梅的成長，從一位努力、認真的小女孩，蛻變為『美麗的女人』，這首歌是我送給她的結婚禮物！」而這也是江志豐創立「放音樂」的幕後統籌第一砲，就獻給了吳申梅，讓吳申梅相當感動：「太榮幸了！謝謝總是那麼關心我、提攜我，把我當妹妹的江哥。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道