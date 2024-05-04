IU、Jennie都愛！義美小泡芙「最夯口味」是這款 4神級吃法公開
台灣國民零食「義美小泡芙」深受韓星喜愛，繼IU（李知恩）公開表示喜愛之後，日前也爆出女天團BLACKPINK成員Jennie原本拒收粉絲禮物，但看到義美小泡芙後竟開心收下，造成話題。事實上，一掛韓星都愛的義美小泡芙，也很受台灣人歡迎，多種口味中最受歡迎為牛奶，另外，也有不少網友於網路公開多種吃法，冷藏、冷凍、加熱等，表示好吃到升天。
記者葉盛耀/綜合報導
知名韓星IU（李知恩）對於「義美小泡芙」愛不釋手，上個月來台時於機場遇到粉絲贈送，她大方收下，無獨有偶，Jennie日前赴海外工作，結束返韓入境仁川機場時，原本一直婉拒拒絕粉絲伸手贈送的禮物，後來她竟收下一個鑰匙圈跟一包零食，即是白色包裝的義美小泡芙。該名台灣歌迷，也在Threads上透露驚喜證實此事。
義美小泡芙在台灣同樣有死忠粉絲，之前臉書社團《全聯消費經驗老實說》就分享，自己家中有許多盒義美小泡芙，而義美小泡芙口味多元，還包含巧克力、咖啡、厚奶茶，甚至也有檸檬等隱藏版口味。網友表示自己最喜歡的是牛奶，其次則是草莓，許多網友也紛紛表示自己最喜愛的也是牛奶口味，表示「超甜超好吃」、「最愛牛奶、吃過就回不去」等。
也有不少網友們分享「加工」義美小泡芙的多種吃法，表示都好吃到升天，而最多人是會將之放入冰箱，冷藏或冷凍皆可，都會讓原本濃滑的內餡變硬，好似巧克力那樣的脆度。第二種吃法則是加熱，放入烤箱或者氣炸鍋中，160度烤3分鐘，外皮會變酥，內餡產生爆漿口感且變熱而燙口。
第三則是泡入牛奶中，外皮吸附了牛奶香，也會產生多層次的口感。第四種則是搭配冰淇淋，沾佐冰淇淋入口，冰冰涼涼最適合在夏天吃。
其實除了義美小泡芙，台灣也有多種零食受到外國人喜愛，像是許多台灣人從小吃到大的的經典不敗款「乖乖」，最受歡迎的口味為椰子口味，其次是五香口味。其中，椰子口味的綠色乖乖，在台灣職場上，還流傳著能當機器平安符的都市傳說。（圖／NOWnews資料照）