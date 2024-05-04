賴清德上任民眾黨送賀禮！19日齊赴民進黨 要求兌現政見先廢考監
準總統賴清德20日即將就任，總統府正密集準備就職大典，這是台灣首次總統民選後，同黨籍的總統交接，但民眾黨不滿總統蔡英文過去8年執政期間，不少政見都跳票，19日當天將到民進黨中央前集會，向民進黨政府算帳，提醒賴清德民意至上、人民作主，不要忽視民意。
記者何哲欣／台北報導
黨政人士舉例，蔡英文過去最常講的司法改革，後來賴清德也不講了，甚至民進黨政府自己弊案連連；另外包括國會改革、媒體改革也都未實現，還有如憲政改革，民進黨過去主張廢除考試院、監察院，但如今卻被拿來當酬庸工具。
黨政人士也說，民進黨面對質疑，最常做的就是抹紅對方、把民眾黨貼上小藍的標籤，但民眾黨現有8席立委、總統大選也獲3百多萬票，有自己捍衛的價值，民進黨如果做不到，就交給民眾黨來推動，第一步就是推動憲政改革、廢除考監院。
黨政人士說，19日當天，民眾黨黨公職會現身民進黨中央前，訴求「啟動新台灣 打倒新黨國」、走向民眾「民眾作主」，另外也會邀請過去曾支持民進黨的政治人物，上台逐一細數蔡英文政府8年跳票的「政績」。該人士強調，這次的活動是一個行動宣示，要讓「草根力量」再度集結、深化民主，，民眾黨路線清楚不做小藍小綠，第三力量要繼續擴散，台灣才能改變。