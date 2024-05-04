胖貓「肥到18公斤」慘遭棄養！新飼主收留幫減重　1年後奇蹟發生

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2023年4月在美國維吉尼亞洲，一隻重達18公斤的乳牛花色貓咪，被當地收容中心救下，推測是原主人認為牠太胖而棄養。因為貓咪過胖會導致各種問題纏身，包含關節炎、無法舔毛導致皮膚病等問題，若不減重未來的醫療費用會相當可觀。
因此收容中心在替這隻貓咪尋找新主人的同時，也特別註明牠正在進行減重計畫，也因此出現許多好心人士願意領養。經過層層篩選後，這隻18公斤的巨貓，最終被新女主人凱伊（Kay Ford）收養，並取名為帕奇斯（Patches）。
凱伊收養這個大傢伙之後，也替牠制訂了周詳的減重計畫，為了讓其他關心帕奇斯的人們，能知道牠後續生活狀況，還開設了臉書「帕奇之旅」粉絲專頁，每週三拍下最新近況，並更新體重數值。
隨著日子一天天過去，帕奇斯的身形也從瓦斯桶般逐漸消風，過了一年之後，從原本18公斤減至12公斤，近期帕奇斯更已經可以自行跳上有一定高度的窗台，也與另一隻貓咪韋斯利（Wellesley）能夠一起玩耍了。
帕奇斯奇蹟般的減重計畫還在持續當中，而新主人凱伊也感動表示，自己努力控制帕奇斯的進食量，讓牠能以穩定的速度漸少體重，如今獲得成效，也讓她所有努力有了回報，未來也會讓帕奇斯盡力回到普通貓咪的身材，度過健康的貓生。