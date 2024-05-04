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胖貓「肥到18公斤」慘遭棄養！新飼主收留幫減重　1年後奇蹟發生

▲帕奇斯一年前還是瓦斯桶身材的18公斤胖貓。（圖／取自臉書Patches' Journey）
▲帕奇斯一年前還是瓦斯桶身材的18公斤胖貓。（圖／取自臉書Patches' Journey）

記者潘毅／綜合報導

真正的愛不是任其放縱！日前美國一隻乳牛貓帕奇（Patches）爆紅，因為牠竟重達18公斤，更因此慘遭原主人棄養。帕奇後來在送養中心，遇上了新主人凱，除了給牠新家之外，還為其制訂減重計畫，過了一年後現況也曝光了！

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貪吃貓胖到18公斤遭棄養！新主人接手奇蹟降臨

2023年4月在美國維吉尼亞洲，一隻重達18公斤的乳牛花色貓咪，被當地收容中心救下，推測是原主人認為牠太胖而棄養。因為貓咪過胖會導致各種問題纏身，包含關節炎、無法舔毛導致皮膚病等問題，若不減重未來的醫療費用會相當可觀。

▲帕奇斯身材過胖遭原主人棄養，若持續不減重，身體將會出現各種問題。（圖／取自臉書Patches' Journey）
▲帕奇斯身材過胖遭原主人棄養，若持續不減重，身體將會出現各種問題。（圖／取自臉書Patches' Journey）
因此收容中心在替這隻貓咪尋找新主人的同時，也特別註明牠正在進行減重計畫，也因此出現許多好心人士願意領養。經過層層篩選後，這隻18公斤的巨貓，最終被新女主人凱伊（Kay Ford）收養，並取名為帕奇斯（Patches）。

凱伊收養這個大傢伙之後，也替牠制訂了周詳的減重計畫，為了讓其他關心帕奇斯的人們，能知道牠後續生活狀況，還開設了臉書「帕奇之旅」粉絲專頁，每週三拍下最新近況，並更新體重數值。

隨著日子一天天過去，帕奇斯的身形也從瓦斯桶般逐漸消風，過了一年之後，從原本18公斤減至12公斤，近期帕奇斯更已經可以自行跳上有一定高度的窗台，也與另一隻貓咪韋斯利（Wellesley）能夠一起玩耍了。

▲帕奇斯現在已經瘦到12公斤，已經可以自行跳上窗台了。（圖／取自臉書Patches' Journey）
▲帕奇斯現在已經瘦到12公斤，已經可以自行跳上窗台了。（圖／取自臉書Patches' Journey）
帕奇斯奇蹟般的減重計畫還在持續當中，而新主人凱伊也感動表示，自己努力控制帕奇斯的進食量，讓牠能以穩定的速度漸少體重，如今獲得成效，也讓她所有努力有了回報，未來也會讓帕奇斯盡力回到普通貓咪的身材，度過健康的貓生。

▲目前帕奇斯與普通身形的韋斯利對比，還有努力的減重的空間。（圖／取自臉書Patches' Journey）
▲目前帕奇斯與普通身形的韋斯利對比，還有努力的減重的空間。（圖／取自臉書Patches' Journey）

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