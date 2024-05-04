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出席母親節頒獎典禮　陳其邁送康乃馨感謝母親無私奉獻

▲為感謝母親無私奉獻，高雄市長陳其邁今天出席「母親節美力媽媽」頒獎典禮，頒贈祝福獎座。（圖／高市府提供）
▲為感謝母親無私奉獻，高雄市長陳其邁今天出席「母親節美力媽媽」頒獎典禮，頒贈祝福獎座。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

母親節即將到來，為感謝母親無私奉獻，高雄市長陳其邁今(4)日出席「母親節美力媽媽」頒獎典禮，現場逐一致贈康乃馨，並頒贈祝福獎座，感謝美力媽媽們用堅定恆久偉大的愛，溫暖著家庭和社會每一個角落，也祝福全天下的媽媽身體健康，母親節快樂。

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▲陳其邁出席「母親節美力媽媽」頒獎典禮，現場逐一致贈康乃馨。（圖／高市府提供）
▲陳其邁出席「母親節美力媽媽」頒獎典禮，現場逐一致贈康乃馨。（圖／高市府提供）
陳其邁也提到，每個人出生起，媽媽就伴隨著我們成長，是給予我們最多教育、最多愛的角色，是上帝的奇異恩典。而今天在場美力媽媽們，包含新住民、原住民、父代母職等，都讓整個家庭受到更好照顧。

▲113年遴選出40位得獎美力媽媽，但是還有許多獲獎媽媽，每位都是家庭的重要支柱及社會和諧的力量。（圖／高市府提供）
▲113年遴選出40位得獎美力媽媽，但是還有許多獲獎媽媽，每位都是家庭的重要支柱及社會和諧的力量。（圖／高市府提供）
113年遴選出40位得獎美力媽媽，最年長90歲「毅力媽媽」李楊盡阿嬤，照顧4名子女長大，積極參與社區關懷活動；「新力媽媽」范玉雲女士，努力適應不同文化並協助新住民面對生活；「自力媽媽」傅華珊女士以樂觀態度面對困境，深信精彩人生靠自己開創；「給力媽媽」劉玉華女士用支持、鼓勵的行動，讓自閉症兒子自我實踐生活。

還有74歲「魔力媽媽」郭玉燦先生，勇代母職並積極協助兒子接受療育，視憨兒為生命天使；「活力媽媽」許彩蕙女士，面對困境始終以積極熱情態度彩繪人生；最年輕的「多力媽媽」黃湘婷，用愛養育6個活潑可愛孩子。此外，還有許多獲獎媽媽，每位都是家庭的重要支柱及社會和諧的力量。

社會局表示，藉由母親節表揚，讓大眾看到多元形象母職，市府並持續推出多項政策成為所有家庭最有力的後盾，透過津貼補助與完善托育服務，打造高雄友善育兒城市。目前已有57處公共托嬰中心，預計未來3年將達85處、設立公辦24小時臨托服務據點，113年臨托據點將達29處、22處親子館提供育兒資源、孕婦產檢交通乘車券(使用期限延長至新生兒出生6個月)。

此外，在推動全齡友善空間，社會住宅結合日照中心與托嬰中心等不同使用對象、持續佈建社區照顧關懷據點，現已設置554處，以及敬老卡擴大使用範圍，加碼每年1,200點社福點數(1點1元)。

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