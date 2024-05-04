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快艇組4星陣容仍首輪出局！雷納德傷勢成關鍵　3大因素導致失敗

▲洛杉磯快艇本賽季組成進攻火力強大的「四星」陣容，卻在季後賽首輪不敵達拉斯獨行俠，本季正式宣告結束。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇本賽季組成進攻火力強大的「四星」陣容，卻在季後賽首輪不敵達拉斯獨行俠，本季正式宣告結束。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽今（4）日G6，由達拉斯獨行俠在主場迎戰洛杉磯快艇，本場比賽獨行俠在靠著Luka Doncic、Kyrie Irving合砍58分帶領之下，終場就以114：101擊敗快艇，系列賽正式以4:2之姿挺進第二輪。快艇再一次地在季後賽上鎩羽而歸，甚至連西區第二輪都到不了，也讓不少球迷感到失望，如今「四星」陣容是否將會拆夥，也備受關注。

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洛杉磯快艇在季中與費城76人隊進行交易，送走多名球員，為了就是迎來得分能力出色的「大鬍子」James Harden，快艇也正式組成由Kawhi Leonard、Paul George、James Harden、Russell Westbrook的「四星」陣容。陣容帳面上看似相當豪華，實則不如想像當中美好，球隊在球權分配與團隊打法上都出現不小問題，也導致他們本賽季無法走得更遠，僅僅是一支季後賽球隊，而不是有力爭冠球隊。
 

失利因素一：「可愛」Kawhi Leonard因傷缺陣

此輪系列賽快艇當家前鋒、三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，因飽受左膝的傷勢困擾，系列賽6場比賽下來，僅僅只出賽2場，2場比賽也沒有太多發揮，分別得到15分、9分，對於球隊並未帶來太大幫助。

「Kawhi Leonard什麼時候回來？我無法告訴你時間表。」快艇隊籃球運營總裁Lawrence Frank過去受訪時說到。「我希望我有一個水晶球。基本上，除非Kawhi能夠證明自己，可以在場上做出所有動作，那麼他才會回歸。」最終的結果全世界的球迷也都看到了，快艇還是沒能夠盼到Kawhi Leonard回歸，也成為止步首輪關鍵原因之一。

Kawhi Leonard本賽季例行賽共出賽68場，場均能夠貢獻23.7分、6.1籃板、3.6助攻，是快艇陣中得分最高的球員。但關鍵時刻他卻又受到傷勢困擾，快艇就像是斷了一邊翅膀一樣，沒辦法以最佳陣容應戰，那麼面對到Luka Doncic、Kyrie Irving所領軍的獨行俠，想要拿下4場勝利，本就不是件容易辦到的事。

▲快艇三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，本場關鍵的G6仍舊因左膝傷勢缺戰，也成為快艇本賽季無法挺進次輪的關鍵原因之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，本場關鍵的G6仍舊因左膝傷勢缺戰，也成為快艇本賽季無法挺進次輪的關鍵原因之一。（圖／美聯社／達志影像）
失利因素二：雙星Paul George、James Harden再度熄火

快艇在季後賽首輪打得不好，三巨頭之一的James Harden雖然系列賽前4戰表現出色，但近2戰的表現卻未能複製貼上，系列賽G5 Harden全場僅拿下7分，今日背水一戰同樣表現低迷，全場出賽43分鐘，16投僅5中，三分球6次出手全數落空，拿到16分。

Paul George此役則是攻下18分，但他全場18投僅6中、三分線10投2中，效率值並不高。在生死戰兩名雙星組合，雖然不能說表現非常不理想，但沒能有球星般該有的表現，與率領球隊面臨背水一戰、要全力搶勝的氣勢，這也會是未來快艇需要注意的，他們需要一位像公鹿後衛Patrick Beverley這種能夠在關鍵時刻，站出來提振球隊士氣的球員。

失利因素三：球隊板凳深度不足

此役快艇替補端上的射手Normal Powell，攻下全隊最高20分，若撇除他不看，快艇的板凳總共僅貢獻8分，其中有6分是由Russell Westbrook所拿下，可以窺見快艇受限於團隊薪資過於集中在主力球員身上，替補端並沒有太多可用之兵，這是擁有「三巨頭」的球隊必定會面對到的課題。

不過根據知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，快艇計劃在休賽季續約Paul George和James Harden，希望他們能繼續與Kawhi Leonard並肩作戰，繼續維持球隊三巨頭核心。

然而，Paul George今夏擁有球員選項，而Harden則是將成為完全自由球員，後續會去哪目前無從得知。而根據美媒消息指出，包括費城76人隊、印第安納溜馬和奧蘭多魔術等多隊在內，都對PG表現出了濃厚的興趣。

▲根據美媒消息指出，洛杉磯快艇休賽季希望能夠留下陣中球星Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒消息指出，洛杉磯快艇休賽季希望能夠留下陣中球星Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
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