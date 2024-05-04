快艇組4星陣容仍首輪出局！雷納德傷勢成關鍵　3大因素導致失敗

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洛杉磯快艇在季中與費城76人隊進行交易，送走多名球員，為了就是迎來得分能力出色的「大鬍子」James Harden，快艇也正式組成由Kawhi Leonard、Paul George、James Harden、Russell Westbrook的「四星」陣容。陣容帳面上看似相當豪華，實則不如想像當中美好，球隊在球權分配與團隊打法上都出現不小問題，也導致他們本賽季無法走得更遠，僅僅是一支季後賽球隊，而不是有力爭冠球隊。
失利因素一：「可愛」Kawhi Leonard因傷缺陣
此輪系列賽快艇當家前鋒、三巨頭之一的「可愛」Kawhi Leonard，因飽受左膝的傷勢困擾，系列賽6場比賽下來，僅僅只出賽2場，2場比賽也沒有太多發揮，分別得到15分、9分，對於球隊並未帶來太大幫助。
「Kawhi Leonard什麼時候回來？我無法告訴你時間表。」快艇隊籃球運營總裁Lawrence Frank過去受訪時說到。「我希望我有一個水晶球。基本上，除非Kawhi能夠證明自己，可以在場上做出所有動作，那麼他才會回歸。」最終的結果全世界的球迷也都看到了，快艇還是沒能夠盼到Kawhi Leonard回歸，也成為止步首輪關鍵原因之一。
Kawhi Leonard本賽季例行賽共出賽68場，場均能夠貢獻23.7分、6.1籃板、3.6助攻，是快艇陣中得分最高的球員。但關鍵時刻他卻又受到傷勢困擾，快艇就像是斷了一邊翅膀一樣，沒辦法以最佳陣容應戰，那麼面對到Luka Doncic、Kyrie Irving所領軍的獨行俠，想要拿下4場勝利，本就不是件容易辦到的事。
失利因素二：雙星Paul George、James Harden再度熄火
快艇在季後賽首輪打得不好，三巨頭之一的James Harden雖然系列賽前4戰表現出色，但近2戰的表現卻未能複製貼上，系列賽G5 Harden全場僅拿下7分，今日背水一戰同樣表現低迷，全場出賽43分鐘，16投僅5中，三分球6次出手全數落空，拿到16分。
Paul George此役則是攻下18分，但他全場18投僅6中、三分線10投2中，效率值並不高。在生死戰兩名雙星組合，雖然不能說表現非常不理想，但沒能有球星般該有的表現，與率領球隊面臨背水一戰、要全力搶勝的氣勢，這也會是未來快艇需要注意的，他們需要一位像公鹿後衛Patrick Beverley這種能夠在關鍵時刻，站出來提振球隊士氣的球員。
失利因素三：球隊板凳深度不足
此役快艇替補端上的射手Normal Powell，攻下全隊最高20分，若撇除他不看，快艇的板凳總共僅貢獻8分，其中有6分是由Russell Westbrook所拿下，可以窺見快艇受限於團隊薪資過於集中在主力球員身上，替補端並沒有太多可用之兵，這是擁有「三巨頭」的球隊必定會面對到的課題。
不過根據知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，快艇計劃在休賽季續約Paul George和James Harden，希望他們能繼續與Kawhi Leonard並肩作戰，繼續維持球隊三巨頭核心。
然而，Paul George今夏擁有球員選項，而Harden則是將成為完全自由球員，後續會去哪目前無從得知。而根據美媒消息指出，包括費城76人隊、印第安納溜馬和奧蘭多魔術等多隊在內，都對PG表現出了濃厚的興趣。
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