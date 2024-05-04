廣東暴雨不停！養殖場圍欄沖垮4條鱷魚出逃 當局示警居民別外出
中國南部近日迎來惡劣天候，廣東一帶更是連日暴雨，釀成致命災情。受到強降雨影響，廣東中山市神灣鎮一處鱷魚養殖場，今（4）日因外牆崩塌、場內淹水，4條鱷魚輕鬆大搖大擺逃出場外，讓當局緊急呼籲附近民眾不要外出。目前已將3條鱷魚趕回場內，暫未傳出有人員受傷的消息。
記者倪浩軒/綜合報導
根據央視報導，由於養殖場外牆圍欄被水勢沖垮，養殖池內也灌入大量積水，4條鱷魚乘隙出逃，當地的消防、緊急應變等多個單位派員前往處理，已將3條鱷魚趕回池內，尚未抓回的1條也在養殖場布控範圍內，目前情況安全可控，並未傳出傷情，不過當局也呼籲附近居民不要外出，以確保安全。
廣東廣西連日大雨，根據《中新網》報導，今日早晨再度發布暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，預計今日一整天大雨不斷，部分地區可能出現每小時超過70毫米的強降雨，還會伴隨強風，部分地區最大風力可達11級，相當驚人。
由於目前正值中國五一假期尾聲，返鄉人潮可能會在路上遭遇強風暴雨，當局也提醒民眾注意各地最新天氣預報，小心山洪、冰雹、暴雨造成的積淹水等災情，避免前往河谷、山坡等潛在地質災害高風險地區。