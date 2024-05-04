「千年一遇美少女」橋本環奈缺席《神隱少女》演出！恐怖行程曝光
25歲女星橋本環奈因為甜美長相被封為「千年一遇的美少女」，2022年開始她在《神隱少女》舞台劇中演出女主角千尋，目前巡迴正在如火如荼進行中，沒想到她卻缺席英國倫敦的某場表演，立刻引發外界猜測她是因為過勞影響健康，引來粉絲擔心。
記者吳昕蓓／綜合報導
《神隱少女》舞台劇2022年在日本進行首演，2024年展開巡演，橋本環奈、上白石萌音、川榮李奈、福地桃子輪流演出千尋，原本橋本環奈會在1日的表演中登台，卻臨時由上白石萌音上場代打，引發外界猜測，但官方卻始終沒有對此事正面回應。
橋本環奈2日就回歸舞台，並在社群平台上發文向粉絲道歉：「今天是我第一天演出，希望能平安演出到最終場」，同時感謝從日本遠道而來的粉絲，對此，有知情人士透露，橋本環奈的行程滿檔，為了趕拍預計秋天播出的晨間劇，他必須要來回往來福岡、東京以及倫敦。
接下來五月中旬，橋本環奈將獨自演出千尋一角，似乎只會變得更忙碌，消息曝光後，粉絲推測橋本環奈很可能是因為工作太多才會病倒，痛批經紀公司根本是排「殺人行程」，希望能讓橋本環奈充分休息。
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