AI精準醫療論壇高雄登場 毒防局展示AI創新應用服務
隨著台灣人口結構朝向少子化、高齡化社會與生活型態變遷下，AI精準醫療產業已成為新世紀關鍵明星產業。
記者蔡佳宏／高雄報導
台灣胎幼兒期防治成人疾病學會結合高雄醫學大學、馬偕醫院、北中高榮民總醫院、高雄市醫師公會、陽明交通大學，中央研究院資訊科技創新研究中心、台灣大學人工智慧與機器人研究中心、財團法人生物技術開發中心、台灣健康智能醫療科技發展學會、精準健康聯盟、台灣數位健康產業發展協會等於今(4)日在高雄蓮潭國際會館舉辦2024第一屆AI精準醫療論壇，科技部前部長陳良基、陽明交大校長林奇宏、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、台中榮民總醫院院長陳適安、台北馬偕醫院張文瀚總院長、成大醫院李經維院長、花蓮慈濟醫院林欣榮院長、高雄醫學大學前校長鍾育志、馬偕醫學院教授楊崑德、台北榮總醫療AI中心副主任尹彙文、台灣DOHaD學會理事長王泰儒等均出席論壇活動，數位發展部準部長黃彥男亦撥冗以錄影專題演講生成式AI的發展。
本次論壇主要探討AI人工智慧技術對次世代基因檢測等應用對醫療領域的重大影響，AI技術的即時性和精準性，大幅提升醫療品質與效率，降低疾病風險，醫療業與科技業如何透過跨界創新合作，為台灣帶來新一波的產業轉型優勢。
高雄市政府毒品防制局局長林瑩蓉亦受邀參與論壇，並設攤展示榮獲2024智慧城市創新應用獎的「大數據AI科技輔導〜智慧毒防系統」 ，以AI技術運用在毒品防制之創新應用服務。
毒防局對藥癮孕產婦提供生育保健、母嬰照護、醫療戒癮三面向的積極協助，避免世代複製，參與此次論壇了解DOHaD理論（Developmental Origins of Health and Disease），健康和疾病的發育起源學說、少子化時代母嬰醫療照護優化以及運用AI在孕產婦的各方面健康檢視與胎兒風險預防，期待未來能運用協助藥癮孕產婦迎向健康。