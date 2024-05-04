楊紫瓊現身白宮「獲總統自由獎」！中國揪拜登怪表情：肯定在偷聞
美國總統拜登昨（3）日頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」，獲獎對象包括曾訪台的聯邦眾議院前議長裴洛西，值得注意的是，奧斯卡影后楊紫瓊也榮獲這項殊榮，更成為第一位獲得總統自由獎章的華裔女演員。本來是喜事一樁，不過中國大陸網友卻瘋狂歪樓，熱議拜登與楊紫瓊的合照：「他肯定在偷聞。」
記者黃雅琪／綜合報導
美國白宮昨日舉行「總統自由獎章」頒獎典禮，此獎被視為國家賦予公民的至高榮譽，今年81歲的美國總統拜登親自獻獎，獲獎的人有美國前副總統高爾、前國務卿凱瑞、紐約市前市長彭博，以及美國聯邦眾議院前議長裴洛西等19人。
其中亮點無疑是，憑藉電影《媽的多重宇宙》榮登奧斯卡影后的楊紫瓊；白宮發佈的聲明中對她讚譽有加，提到楊紫瓊打破對種族的刻板印象天花板，跨越性別、文化和語言，激勵人心。稍早楊紫瓊也在IG發文，分享光榮一刻的照片，網友們湧入祝賀「我們的亞洲女王」、「恭喜，亞洲人的驕傲！」、「身為馬來西亞人以你為榮。」
相較於IG的滿滿祝福，中國大陸網友在微博上卻是熱議美國總統拜登，對他獻獎給楊紫瓊的合照滿是批評「拜登這個眼神⋯⋯吸人靈魂一般」、「和惡名昭彰的人在一起頒獎、領獎，確定不是在黑楊紫瓊」、「看見拜登的手在女人身上就渾身不舒服」、「戲子與總統」，但也有人理性表示：「有時候還挺可悲的，一個馬來西亞人得了一個美國獎，一群中國人在這裡爭辯。」
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