愛屏東購好物！屏東物產展在高雄大樂登場

看準屏東縣農漁畜產品具有優質品質與強大的吸客力，高雄大樂購物中心今年已是第6年邀請屏東縣工商發展投資策進會共同主辦「愛屏東購好物」屏東物產展，今年集結22家業者，推出「嚴選伴手禮」、「特色老店」及「優質農畜產與海鮮」等屏東好物。
記者陳美嘉、莊全成／綜合報導
屏東縣工策會表示，此次參展業者有專門販售台灣本土六堆黑豬的「東寶黑豬肉棧」、傳承百年的「義香食品」芝麻醬、麻油系列、「鍾家食堂」的正宗萬巒豬腳及客家美食、三代祖傳名店「黎記冰糖醬鴨」風味料理、「大埔良作」的老醋酵素及果乾等、「耕心好物商行」的醱酵液、「大花農場」玫瑰花精露與面膜等系列產品、「香腸世家」的飛魚卵香腸、四川麻辣香腸等風味香腸、「雲山農園」的肉桂茶飲與左手香露、「天菊農場」自然農法花茶系列、「噠噠蜂蜜」的龍眼蜜及荔枝蜜、「台灣農健康」的紅黑棗與枸杞等、「樸作良食」的松子蘿勒醬與聖羅勒茶、「活石生活」的紫檀木餐具組、「青檸運銷合作社」的青檸貼布與青檸膏、「雙木林水產」的產地急速冷凍的泰國蝦與泰蝦餛飩。
此外，還有6家業者是首次參展，「東大興漁品」帶來當季限量黑鮪魚魚鬆禮盒(限量2,000組)、櫻花蝦及魚鬆小丸子零嘴、「戎的魚店」帶來超值鮮魚禮盒及富含天然膠原蛋白的魚鱗凍、「丹醇研選」推出產地直送鮮奶、優格及高纖燕麥脆片、「復脈園」推出手作鮮果冰淇淋、「日生元」帶來各式嚴選穀物，還有「芭樂主子與辣小妹」帶來產地直送的珍珠芭樂、紅寶石芭樂、粉紅色火龍果及自製辣椒醬。
「愛屏東購好物」屏東物產展即日起至5/16展售。即日起至5/12，展東物產展指定專櫃消費累計滿3000元送300元商品券；即日起至5/16還規劃具有屏東特色的商品滿額禮；另外，還有「愛屏轉轉樂」活動，滿800元可參加轉轉樂一次，有機會兌換「屏東物產小物」一份，送完為止。