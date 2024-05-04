影／林書豪流血退場！林書緯發威送12助攻 國王98：88勝攻城獅
PLG例行賽進入最後階段，新北國王和新竹攻城獅排名卡位戰，國王林書緯攻下16分、12助攻，洋將路易士進帳16分、17籃板，聯手率隊98：88獲勝，獨居第3名。但壞消息是林書豪又受傷了！此役主力林書豪因為撞到施顏宗的牙齒，右眉骨濺血後退場。雖然新北國王贏球，但林書豪上一場被對手「踩腳」腳踝扭傷，加上這場比賽又被對手撞傷，林書豪運氣不佳。
記者廖聿偉/綜合報導
賽前雙方戰績都是18勝16敗並列第三，領先排名第五的富邦勇士3場勝差，本場比賽也是爭取季後賽資格的關鍵戰役。
林書豪遭到撞傷
為了卡位季後賽席次，本場比賽雙方肢體動作也變多，國王球星林書豪在第三節遭施顏宗撞傷，右眉骨濺血後退場。
所幸林書緯挺身而出，不僅自己能得分，還送出雙位數助攻，活化球隊攻勢。而末節奧帝和李愷諺合拿16分，幫助球隊守住勝利。
林書緯說，「本場比賽對於爭取季後賽很關鍵，畢竟賽前戰績相同；教練團的策略很清楚，就是要限制助艾夫伯，不過攻城獅本土表現也很出色，所以贏得並不輕鬆。」
談到哥哥林書豪受傷，林書緯表示，「身體對抗和肢體接觸都是球賽的一環，但要懂得保護球員，不應該害別人受傷。」
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