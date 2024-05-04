虎山巖金針花開了！想看金黃花海免跑台東　「4星級景點」免費玩

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花語是「忘憂和喜悅」的金針花，又被稱母親花，苦時母親在孩子即將遠行時，都會栽種它，解憂、緩解思親之情。而母親節時，恰巧又是金針花剛剛開始綻放的時間，到了近年來，與媽媽相聚去看花海，也成為最浪漫、應景的行程。
而台灣最知名的金針花海，多數人第一時間都會想到台東縣太麻里鄉的「忘憂谷」，但對於住在西北部的民眾而言，路程過於遙遠，難以安排一日遊。對此，位於彰化縣花壇鄉的「虎山巖金針花」，就成為另一個最佳選擇！
虎山巖金針花免費逛又好玩！締造4.4顆星超高口碑
花壇鄉虎山巖寺旁的山丘，種植了大量新品種金針花台東7號，色澤金黃，三萬株的金針花，再加上氣候的因素，在每年4月份就逐漸開始開花，是台灣西部最早開的金針花，更比花東地區的金針花季要早，能搭配母親節進行賞花，因此近年來也讓「虎山巖金針花」知名度越來越高。
實際查看「虎山巖金針花」的Google地標，發現在多達1065則的評價中，依然累積了4.4顆星的高水準評價，現場無須門票就能進入大片花田觀賞，週邊也有部分攤販販售小吃，還有頗具特色的炒金針花能品嘗，讓遊客進行休憩，現場也有小農到場販售當地農特產，看完花海之後，還可以到三級古蹟虎山巖寺參拜觀世音菩薩，相當適合全家大小出遊。
但值得一提的是，隨著母親節到來，「虎山巖金針花」現場也出現了大批人潮，停車場容易爆滿、道路出現堵塞，相關單位也有派人交通指揮。
虎山巖金針花小檔案
最佳賞花時期：每年4月底至8月
地址：503彰化縣花壇鄉虎山街1號
Google評價：1065則的評價斬獲4.4顆星「值得特地前往」