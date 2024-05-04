日本砸8兆日圓阻貶無用？美前財長揭「1原因」：干預匯市白忙一場
日圓匯率本周呈現劇烈波動，在周一的匯市一度快速貶值至1美元兌160日圓，隨後狂升回155日圓，1日又迅速升至153日圓。分析人士認為日本央行兩度進行了干預，猛砸8兆日圓、約新台幣1.68兆元來拉抬匯率。對此，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）認為，即使日本出手砸錢想要干預匯率救日圓，但是恐怕不會起到效果。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《彭博社》報導，桑默斯於3日表示，當貨幣匯率偏離正常水準時，各國往往會進行干預，然而，考慮到資本市場的巨大規模，「干預不會起到作用」。桑默斯強調，「證據是相當清楚的」，即使日本央行如此大動作干預，但是整個私部門資金流動的規模更加龐大，日本央行的干預依舊難以發揮效果。
展望日圓未來走勢，桑默斯則認為，「我不想自信地假設日圓將進一步貶值，任何情況都有可能發生」。桑默斯也補充，如果未來日圓升值，那也是出自市場因素的「反彈」，而非日本央行干預的成果。
桑默斯同時談到了近期的強勢美元表現，認為美元走強能夠抑制美國國內通膨，這個效果被許多觀察人士忽略了。但桑默斯也示警，不能指望目前美元走強的情況持續下去，換言之，強勢美元抑制通膨的效果會逐漸消失，因此桑默斯認為聯準會應該實施更多措施來打擊通膨，「我認為目前聯準會有點過於平靜了」。