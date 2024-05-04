「新內閣相信非常好溝通！」　卓榮泰期許團隊接地氣以回應民意

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吳思瑤說明國會運作及三黨不過半現狀，鼓勵新行政團隊要會「開彩蛋」也要「拆地雷」，亦即好的政策要積極提供、主動告知、確保資訊均衡，錯誤的訊息則要迅速澄清，減少民怨。她希望新內閣由交接傳承走向創新開放，與執政黨合作，並爭取在野黨支持。
柯建銘表示，新閣員要面對的挑戰很多，但府、院、黨、黨團是一個團隊，彷彿車子的四個輪子，要共同協調整合，落實危機處理；鄭麗君指出，國家希望工程的核心理念是「人人有希望，國家有希望」，她期盼新內閣團隊共同建立「台灣模式」，建構民主治理新思維，強化國家整體韌性，積極回應數位及淨零轉型，找出新一波成長動能，為年輕人創造希望，讓人人享有發展機會。
準副總統蕭美琴也於活動最後驚喜現身，為行動創新內閣給予最大祝福。她表示，非常高興能藉此機會，跟許多過去的老戰友一起持續成長，未來期盼跟大家一起努力，共同掌握社會脈動，為好的政策辯護，讓台灣更好。
陳世凱會後轉述說，在不到1個月的時間、宣布閣揆後，今天開始新內閣策勵營，也就是類似共識營，卓榮泰也特別期許，在這麼短的時間裡面就開策勵營，就是要讓民眾知道政府有在準備、未來的新政府已經在路上，也希望民眾感受到新政府，在籌組過程中的努力。
對於卓榮泰在會中是否有提醒團隊哪邊要注意？陳世凱說，卓榮泰有特別有提出，在31名閣員當中，有17位是無黨籍，也表示內閣是跨黨派的，其中，有26位是新面孔的閣員，「我們是非常創新的內閣」。
陳世凱提到，卓榮泰期許，團隊要接地氣、要能夠回應民眾的需求，賴清德也到現場，也感謝所有的新閣員，放下小我、來成就大，尤其在國家需要的時候，大家都願意來為國家付出。
陳世凱指出，賴清德非常感謝大家，也期許所有新閣員在未來的日子，能夠積極回應民眾的需求，尤其他有提到，在服務人民的時候，才是真正的權力，希望所有的閣員都能夠積極回應民眾的需求。
針對未來立法院將面臨激烈攻防，是否有交授溝通技巧？陳世凱提到，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也來到現場，而許多新閣員，對於未來跟立法院的互動，都相當虛心的在學習。
陳世凱提到，卓榮泰也特別交代，對於民眾的回應，或是對立法院的溝通，都是會非常重要的一環，所有閣員也都非常積極努力學習，相信未來的新的內閣，一定是一個非常好的溝通內閣。