公益女王林鳳策展 唐寶寶畫出對媽媽的愛

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唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，繪畫創作不僅僅是一門藝術，也是一座「心橋」，透過畫創讓大眾更認識唐寶寶及身心障礙者，感謝愛心無國界執行長林鳯集結各團體支持公益，讓大眾看見唐寶寶的才華。
林正俠指出，多年來，唐氏症關愛者協會及唐氏症基金會開辦各式才藝課程，透過不同媒材及創意發想，呈現出身心障礙者的想像世界，且能提高身心障礙者記憶能力、觀察能力、想像能力、情緒宣洩及表達感情之功能，使民眾能輕易融入身心障礙者的內心世界。
本次受邀展出者為新北市土城中央小作所之唐氏症及身心障礙者青年，該所自108年起開辦繪畫及美術課程，在連續5年經由美術老師的長期指導下，青年能夠具體將自身的創意融入畫作當中，繪塑出一幅幅獨一無二的作品。
其中參展的唐氏症青年阿航，因為母親節到了，想送媽媽禮物，創作一幅色彩繽紛的作品「花」，他說「媽媽看到漂亮的花，就會很開心」。另一名作者小松，是一名29歲多重障礙中度青年，經過5年美術課程培養薰陶，原本易怒脾氣逐漸轉穩定，並透過社工媒合、職管員一系列職業評量會談評估、職業適性測驗、職業技能測驗、安排庇護工場試作等，有機會進入庇護工場工作。
林正俠表示，唐氏症及身心障礙青年在學習成效上，相較於一般人雖然比較慢，但只要給他們機會學習和發揮，仍有可能邁向自立生活，減輕家庭負擔，回饋社會。林正俠希望有更多像愛心無國界聯盟、林口長庚養生文化村這樣的友善單位，提供唐氏症及身心障礙青年展示美麗畫作的機會，展現自我的平台。
林口長庚養生村杜主任表示，策展人林鳳對於本公益展的細節要求完美，對於林鳳充分展現對於公益畫展與唐寶寶的用心印象深刻，果然是公益女王！林鳳說自從父母不在之後，她把公益當成志業，在公益的路上不寂寞！林鳳曾在國外內舉辧公益畫展與義賣，她希望能透過多元畫作的創作與義賣，將滿滿的愛心能量傳遞下去，使世界充滿夢想成真與藝術美好，期待下一次的轉角遇見公益女王的精彩扉頁！