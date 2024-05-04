李正皓換蓄鬍照「我長的像余天嗎」　徐巧芯17字狠酸：比較像這人

振興花東！旅遊補助拚6月上路　自由行平日每房補助千元　　

▲為振興花蓮觀光，交通部宣布旅遊補貼計畫，觀光署今（4）日更表示，自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。（示意圖／花蓮福容提供）
▲為振興花蓮觀光，交通部宣布旅遊補貼計畫，觀光署今（4）日更表示，自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。（示意圖／花蓮福容提供）

記者顏真真／台北報導

因應0403花蓮地震災情的救災、重建及振興工作，交通部觀光署協助旅宿業。推出3波旅宿業協助方案，包含受災旅宿業融資信用保證及利息補貼、受災戶短期安置旅宿，還有行政院推動花蓮振興觀光補助方案，包括國人入住花蓮縣合法旅宿最高補助1000元等，觀光署今（4）日進一步表示，自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在協助受災旅宿業融資相對信用保證及利息補貼部分，觀光署與國發會、經濟部中小企業署合作「0403花蓮地震融資保證專案貸款方案」，由花東基金專案提撥20億元，提供200億元貸款總額度，以及利息補貼金額最高50萬元。同時，觀光署啟動「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」提供相關融資信用保證協助方案，協助受災旅宿業者取得資本性融資周轉金貸款，加速業者災後重建並恢復正常營運。
 
在協助受災民眾入住「花蓮短期安置旅宿」部分，除積極媒合花蓮合法旅宿業者，使受災戶能以月租方式短期入住合作旅宿，最長3個月，月租費用由政府定額補助旅宿業，受災戶免負擔旅宿月租費用。至於補助額度以每戶每月入住1間客房為單位。入住雙人房者，每房每月補助旅宿業者3.2萬元；3人（含）以上入住4人房者，每房每月補助旅宿業者4.4萬元。倘受災戶有其他需求，得與旅宿業者另行協調約定。
 
在振興花蓮觀光補助方案有助促進花蓮觀光產業經濟，行政院今（4）日在花蓮縣政府主持「0403震災復原重建專案會議」，重申行政院在振興花蓮觀光經費部分編列15.84億元投入於花蓮地區為主，包括交通部12.31億元及其他經濟文化農業等各部會的3.53億元。

至於交通部振興觀光旅遊編列12.31億元方案有3大部分，包括旅宿業融資信用保證1.2億元；旅遊振興後自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元，共編列9.65億元。觀光署目前規劃國人入住花蓮縣合法旅宿，平日週一至週四每房每晚依實際住宿房價最高補助1000元、假日週五至週日每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。

另外，交通優惠措施共1.46億元，包括台灣好行及觀巴6000萬元，台鐵Taiwan pass1000萬元及觀光專列5100萬元，花蓮包機及行銷推廣宣傳2500萬元。針對花蓮縣政府關切提高花蓮包機補助部分，觀光署已納入1000萬元補助額度內，按不同市場分別提高為30萬元、35萬元、40萬元。
 
觀光署強調，將持續掌握花蓮災後復原進度，全力協助花蓮觀光振興措施，期能透過3波協助方案，共同帶動花蓮觀光產業復甦，振興在地旅遊。至於東部地區觀光振興所涉及的其他需求，觀光署將於行政院觀光平台會議研商相關作為。

2024旅遊補助加碼！花東「爽領1000元」　申請條件、上路時間一覽

振興花東旅宿業！震後補助方案出爐　觀光署長曝「納入台東」考量

振興花東！自由行平日每房補助1000元　6月起台灣好行免費搭

愛車成痴的人更要看！國人用車3大NG習慣　男性比女性更常發生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生