「校唱女神」陳華爆已死會還當媽！確認情斷蔡凡熙 本人證實了
26歲女歌手陳華以一首創作歌曲〈想和你看五月的晚霞〉爆紅，到各大校園唱過上百場演出，獲得「校唱女神」的封號。外型亮眼又充滿才華的她，過去曾自爆身邊的追求者從台北排到墾丁，日前還被拍到和男星蔡凡熙喝咖啡，爆出緋聞。不過在今年4月分，陳華再度被直擊與另一名身穿籃球褲的T姓男子在巷內激吻，當時經紀公司對外宣稱：「希望能給藝人留點空間。」如今陳華也證實了，這名T先生就是現任男友，對於蔡凡熙的緋聞，她也終於鬆口，還自爆自己日前認養了1位非洲小孩，正式成為「媽媽」。
記者施以慧／綜合報導
陳華談起蔡凡熙，她表示其實兩人真的只是朋友，「我們才在認識好朋友的階段，第1次吃飯就被拍到，那時剛好要拍戲，想要請教他，就被拍到了，後來覺得我們比較適合朋友。」也坦言和蔡凡熙從沒有交往過，相處模式很像朋友。陳華還逗趣表示自己不會主動追求異性：「美女都是等別人來追的。」還自爆可能是因為這樣，所以自己只有談過3次戀愛。
但較受關注的，還是陳華的現任男友T先生，T先生目前從事超跑買賣，兩人其實早在去年夏天就曾曬出相同背景的旅遊照，去年底T先生生日，小倆口還一起慶生，陳華4月分時還被直擊與T先生一同吃飯逛街，再到酒吧狂歡，男方當時還直接丟出閃光彈，當眾親吻陳華的臉。
陳華也分享自己的理想對象，不僅要溫柔，但同時也要擁有霸氣的反差萌，身高希望是180公分，也不侷限圈裡或圈外人，年齡還規定要相差3歲以內，種種特徵都指向現任男友T先生。她也笑說：「以前談戀愛，覺得不適合就趕快分一分，都是我主動提的，我覺得一定要找一個我很喜歡、對方也很喜歡我的人，希望和對方是同樣的喜歡。」
但震撼彈不只如此，陳華還自爆其實自己已經成為「媽媽」，讓在場的人都相當震驚。陳華表示自己小時候家裡曾遭逢金融風暴而破產，曾體會過苦日子：「很感謝廠商、活動找我去表演，其實每個人都很辛苦，我的環境已經很好，世界上有很多更苦的小孩，比起他們，我有什麼好抱怨的？」所以才想透過付諸行動實現公益，表態日前認養了1位非洲小孩，正式成為「媽媽」，希望能以微薄之力回饋社會。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道