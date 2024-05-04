永豐銀行砸141億　分3階段收購柬埔寨微型存款金融機構Amret

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此外，Amret現有主要股東皆為享譽盛名的國際開發金融機構，包括IFC（International Finance Corporation） 與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.） ，秉持著業界領先的顧客權益保障標準，專精於永續及普惠金融責任投資。
永豐金表示，未來2年IFC與FMO也仍將延續股東與合作夥伴的身分，永豐銀行期待與他們的合作，在ESG投資與顧客權益保障方面獲取寶貴經驗，強化ESG能量，未來可以更進一步擴大在永續金融的正面影響力。
截至2023年底，Amret在柬埔寨24個省份設有150個營運據點，總資產約20億美元。永豐這次收購案第一階段80%股權交易總價金約435百萬美元、折合新台幣約141億元，並於之後兩個年度各再取得10%股權。
永豐金強調，Amret擁有完整的傳統金融產品與數位服務，未來結合永豐銀行的資源與專業管理能力後，將可提供更多元且便利的金融服務，為顧客創造更高的價值。同時，對於永豐銀行而言，可拓展海外布局及發揮更大的永續金融影響力，期許共同攜手達到「翻轉金融，共創美好生活。Together, a better life.」的企業願景。