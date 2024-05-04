歡慶母親節與國際家庭日　高市表揚慈孝家庭楷模

為慶祝母親節並配合5月15日國際家庭日「愛家515，幸福來共舞」活動，高市府教育局今(4)日在衛武營舉行「慈孝家庭楷模」頒獎，現場表揚30組慈孝家庭楷模； 並頒發「推展家庭教育工作人員感謝狀」，鼓勵有更多單位、學校共同攜手推展家庭教育。現場還規劃「獻花報親恩」孝親儀式，邀請豆子劇團演出兒童戲劇，也有熱鬧有趣的全家闖關與音樂會等，吸引大小朋友闔家到場參與，場面溫馨歡樂。
記者陳美嘉／高雄報導
今天活動高市府教育局特別结合衛生局、財政局、社會局、警察局、毒防局、消防局、財團法人福智文教基金會及大寮國小，共同規劃了近500人的全家闖關活動及音樂會，通過11關即可兌換製作美味的紅豆餅及獎品，關卡內容豐富，包括家庭教育、交通安全、反毒宣導、衛生健康、網路成癮、社會資源、環境保護、消防安全宣導等關卡，藉由本活動向所有家庭宣導以實際的行動來共同打造全家美好回憶。
高市府教育局副局長黃盟惠頒獎時表示，透過此次活動讓家人能凝聚在一起，在彼此的陪伴下，培養敬老、親老的品格，以及重視家庭與品德教育，也透過活動喚起各界對親情、孝道與敬老尊賢倫理的重視。今天的頒獎典禮，現場也邀請獲獎家庭、學校到場共同參與，讓獲獎家庭感人事蹟成為孝親友愛的典範。