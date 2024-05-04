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具俊曄DJ秀瘋跳ILLIT《Magnetic》！UUUUU太嗨　小S徐媽歡樂搖擺

▲具俊曄（左）開DJ秀，徐媽（右）、小S（徐熙娣）到場支持。（圖／讀者提供）
▲具俊曄（左）開DJ秀，徐媽（右）、小S（徐熙娣）到場支持。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／台北報導

「國民姐夫」具俊曄今（4）日晚上8點30分在Legacy Taipei舉辦DJ秀《Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論》，他的應援團S大姐珍珍、許雅鈞一家人、小S（徐熙娣）、小S大女兒Elly和二女兒Lily、詹仁雄、許藍方、陳昇都到場支持，唯一不見他的老婆大S（徐熙媛）。今晚場上除了電音組曲，還有許多韓流夯歌，BLACKPINK成員Jisoo的《FLOWER》、ILLIT《Magnetic》旋律一下，近900位歌迷嗨翻。

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▲具俊曄開DJ秀，小S（徐熙娣）到場支持。（圖／記者陳明中攝）
▲小S隻身到場，與先進場的女兒、老公合體。（圖／記者陳明中攝）
▲具俊曄開DJ秀，小S二女兒到場。（圖／記者陳明中攝）
▲小S二女兒Lily到場。（圖／記者陳明中攝）
▲具俊曄開DJ秀，小S大女兒到場。（圖／記者陳明中攝）
▲小S大女兒Elly（右）帶朋友來看具俊曄DJ秀。（圖／記者陳明中攝）
▲具俊曄開DJ秀，S家大姐到場。（圖／記者陳明中攝）
▲S家大姐珍珍到場。（圖／記者陳明中攝）
具俊曄的岳母徐媽媽提早到場，被許多入場觀眾認出，歌迷高喊：「妳好漂亮！」徐媽媽就拿下口罩跟大家合照；許雅鈞帶兩位女兒先到，老婆小S隨後隻身入場，小S一進去就立即與媽媽合體，2人立即被觀眾包圍，小S也親民的一一跟親友，觀眾合照，她老公則是默默站在後方看老婆開啟粉絲見面會，小S「國際巨星」當之無愧。

活動晚間準時開場，具俊曄一現身就興奮高喊：「大家好，我是具俊曄，好久不見！你們準備好了嗎？Let’s go！Let’s go！Let’s go！」除了許多電音組曲，具俊曄也帶來茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》以及酷龍《Bing Bing Bing》，他頻頻以「尖叫聲！」、「我愛你們」與台下近900位觀眾互動。

今晚具俊曄總計帶來59首Remix歌曲表演，其中包含超多K-POP流行樂，包含BLACKPINK成員Jisoo的夯曲《FLOWER》、ILLIT《Magnetic》，尤其是《Magnetic》的洗腦副歌「You You You You You」一出，全場叫翻天。

▲許雅鈞（右）跟小S（箭頭處）。（圖／讀者提供）
▲許雅鈞（右）跟小S（箭頭處）欣賞表演。（圖／讀者提供）
▲具俊曄開DJ秀，徐媽到場支持。（圖／讀者提供）
▲徐媽到場支持，見到歌迷讚美「很漂亮」，開心與粉絲合影。（圖／記者陳明中攝）
▲具俊曄開DJ秀，詹仁雄到場支持。（圖／記者陳明中攝）
▲詹仁雄到場支持。（圖／記者陳明中攝）
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