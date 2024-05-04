金智媛《淚之女王》爆紅！見面會規格只有424張位置 粉絲傻眼
近期剛播畢的話題韓劇《淚之女王》為男女主角金秀賢、金智媛再創生涯高峰，金智媛也即將舉辦首次粉絲見面會。金智媛出道14年，從未舉辦過見面會，這次因應《淚之女王》人氣暴漲，經紀公司HighZiumStudio終於拍板定案，宣布即將在6月22日舉辦金智媛出道以來的首場粉絲見面會，以「BE MY ONE」作為見面會主題，代表著希望粉絲能藉由這次活動和金智媛成為一體，地點定在新韓銀行SOL Pay Square的LIVE HALL，讓粉絲相當期待，但這次見面會釋出的場地，居然只能容納400多人，讓不少人哀嘆座位太少。
記者施以慧／綜合報導
不過點開官網資訊，粉絲發現見面會場地僅有1樓290席、2樓129席，加上身障人士5席，全部加總也只有424個位子，引發不少粉絲抱怨：「這到底要說是位子太少了？還是金智媛願意辦粉絲見面會就該開心了？」其他粉絲也跳出來要求主辦方增加座位數：「真的太少了，至少要4千個座位吧？」、「這樣粉絲搶票會很痛苦。」、「我以為至少要8百到1千席耶」、「要不要辦兩天活動啊？」、「她太小看自己了！」
不過有網友出面力挺，表示金智媛生性害羞，要一次面對太多的粉絲，對她恐怕會造成負擔：「她對人多的地方會有壓力。」其實金智媛本身就是ENPS人格中的I型，非常社恐，願意出來與粉絲互動，已經是相當重視粉絲的表現。
對於這場以《淚之女王》為主軸的粉絲見面會，更有人指出：「就算戲劇大爆紅，但女演員的粉絲見面會能賣完1千張真的幾乎沒有！」、「大家不要用偶像標準看待」、「公司應該覺得先賣完這場就好，而且賣光才有機會再辦？」、「女演員的粉絲見面會很難抓人數，要是賣不完就糗了！」、「女演員其實抓400人入場差不多。」距離見面會日期，僅剩50天左右，要經紀公司更換更大的場地，難度不小，想一睹女神風采的粉絲，只能抓緊機會搶票。
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