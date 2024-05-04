李正皓發起「長得像余天大賽」 資深媒體人：是在幫他還是害他？
民進黨前立委余天的女婿陳鑒因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭移送北檢，結果卻引起藍綠雙方的交戰，近日因大姑夫妻涉詐的徐巧芯也被扯入。黃捷、李正浩等人發起「長得像余天大賽」，讓資深媒體人謝寒冰痛批，「你們這些人是在幫余天，還是在害余天？」
政治中心/綜合報導
徐巧芯日前表示，他相信余天一家人應該是不知道陳鑒有涉嫌犯罪的問題，也希望民進黨不要雙標。然而民進黨立委黃捷、名嘴李正皓卻在網路發起「長得像余天大賽」，引起諸多口水。
資深媒體人謝寒冰今（4）日在政論節目表示，他覺得黃捷、李正皓的邏輯很奇怪，為什麼要問大家自己長得像不要余天，這有什麼好評論的？接著質疑黃捷、李正皓是不是長得像徐巧芯？這些人到底批評徐巧芯要幹嘛？結果還發起「長得像余天大賽」。
謝寒冰指出，從今天開始只要黃捷、李正皓敢批評任何一個人，就要找出一個證據證明自己像這個人。謝寒冰更痛批這些人「邏輯死亡」，到底哪個學校教出來？為什麼這群人湊在一起就感覺自己很厲害？余天女婿涉嫌犯罪的事情很簡單，也沒什麼好護航，就是去查，查出什麼辦什麼。謝寒冰更怒嗆，「你們這些人是在幫余天，還是害余天？」