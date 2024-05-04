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全大運／林子翔反曲弓奪生涯首金　中華射箭男團備戰巴黎奧運

▲反曲弓男子培訓隊林子翔在113全大運為國體大射下金牌。（圖／全大運提供）
▲反曲弓男子培訓隊林子翔在113全大運為國體大射下金牌。（圖／全大運提供）

記者路皓惟/台中報導

巴黎奧運射箭男子培訓隊湯智鈞、戴宇軒和林子翔，剛贏得射箭世界盃上海站反曲弓男團銅牌，回台後，三人立刻投入113年全國大專院校運動會，各自延續好狀態，今天(4日)決賽為校射下佳績。奧培隊三人包辦反曲弓個人賽頒獎台，國立體大林子翔贏得全大運生涯個人首金，湯智鈞則搭檔隋昀瑾，代表台北大學射下混雙金牌。

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「我覺得這場世界盃回來後，真的滿疲憊，用意志力撐著，告訴自己不能放棄。」國立體大林子翔表示，經過好好休息恢復，才有這機會贏得這面金牌，「這是我大學生涯個人首金，能幫學校拿到這榮譽，充滿感激和感謝。」

林子翔在反曲弓個人賽金牌戰遭遇台北大學戴宇軒，兩人比拚至延長加射才分出勝負，林子翔賽後表示一直很享受加射的氛圍，身心完全沉浸那種十足的對抗感跟張力。大器晚成的他，去年巴黎奧運射箭亞洲區資格賽，為台灣射下奧運門票，他期許把握每場機會，好好衝刺每個目標，好的結果自然會來。

戴宇軒覺得4月29日世界盃上海站返台後，身體調適休息時間比較短，但這可以作為經驗學習，「在比賽中，一定會面對這種緊湊狀況，如何讓自己繼續保持這種張力情況下，那種身體肌肉記憶，訓練臨場反應要更快一點。」

他表示金牌戰遭遇奧培隊友林子翔，兩人賽前相互鼓勵，試著發揮出練習水準，「盡全力去發揮，就會有收穫，那如果有缺少什麼，之後練習再去精進，畢竟狀態不可能一直保持好，突破進步才是最重要環節。」

▲巴黎奧運中華射箭男團選手戴宇軒。（圖／全大運提供）
▲巴黎奧運中華射箭男團選手戴宇軒。（圖／全大運提供）
個人賽銅牌戰，湯智鈞以6：0力退國立體大蔡明修，接著混雙金牌戰，他與隋昀瑾組合，再以5：4險勝國立體大蔡明修/施孟君。

「這場比賽真的是，很好的挑戰，因為從上海回來，真的很辛苦，體力上可能上會有點沒力，要去調整，好好做動作，去挑戰極限。」湯智鈞笑說很開心去享受這場全大運，「對我來說一直都是這樣子，每支箭、每場比賽去做好，開心去享受每一支箭，然後跟大學的學弟妹去努力，一起獲得榮耀。」

巴黎奧運射箭男子培訓隊贏得世界盃首站男團銅牌後，取得奧運滿額門票機會大增，湯智鈞認為不論男女團目標一致，接下來兩站盡全力爭取門票，「我們不只想站在奧運舞台，我們更想要站在頒獎台上，為這目標努力，提升團隊氛圍，相信隊友，我們有辦法完成。」

113年全大運射箭男子反曲弓團體金牌戰，由輔仁大學以5：4險勝中正大學，銅牌戰則是國立體大以6：2扳倒台北大學，混雙則是台北大學奪金，國體大斬獲銀牌，中正大學摘銅。

▲巴黎奧運射箭國手「湯包」湯智鈞奪公開男子組反曲弓個人賽銅牌。（圖／全大運提供）
▲巴黎奧運射箭國手「湯包」湯智鈞奪公開男子組反曲弓個人賽銅牌。（圖／全大運提供）
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