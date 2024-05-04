全大運／林子翔反曲弓奪生涯首金　中華射箭男團備戰巴黎奧運

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林子翔在反曲弓個人賽金牌戰遭遇台北大學戴宇軒，兩人比拚至延長加射才分出勝負，林子翔賽後表示一直很享受加射的氛圍，身心完全沉浸那種十足的對抗感跟張力。大器晚成的他，去年巴黎奧運射箭亞洲區資格賽，為台灣射下奧運門票，他期許把握每場機會，好好衝刺每個目標，好的結果自然會來。
戴宇軒覺得4月29日世界盃上海站返台後，身體調適休息時間比較短，但這可以作為經驗學習，「在比賽中，一定會面對這種緊湊狀況，如何讓自己繼續保持這種張力情況下，那種身體肌肉記憶，訓練臨場反應要更快一點。」
他表示金牌戰遭遇奧培隊友林子翔，兩人賽前相互鼓勵，試著發揮出練習水準，「盡全力去發揮，就會有收穫，那如果有缺少什麼，之後練習再去精進，畢竟狀態不可能一直保持好，突破進步才是最重要環節。」
個人賽銅牌戰，湯智鈞以6：0力退國立體大蔡明修，接著混雙金牌戰，他與隋昀瑾組合，再以5：4險勝國立體大蔡明修/施孟君。
「這場比賽真的是，很好的挑戰，因為從上海回來，真的很辛苦，體力上可能上會有點沒力，要去調整，好好做動作，去挑戰極限。」湯智鈞笑說很開心去享受這場全大運，「對我來說一直都是這樣子，每支箭、每場比賽去做好，開心去享受每一支箭，然後跟大學的學弟妹去努力，一起獲得榮耀。」
巴黎奧運射箭男子培訓隊贏得世界盃首站男團銅牌後，取得奧運滿額門票機會大增，湯智鈞認為不論男女團目標一致，接下來兩站盡全力爭取門票，「我們不只想站在奧運舞台，我們更想要站在頒獎台上，為這目標努力，提升團隊氛圍，相信隊友，我們有辦法完成。」
113年全大運射箭男子反曲弓團體金牌戰，由輔仁大學以5：4險勝中正大學，銅牌戰則是國立體大以6：2扳倒台北大學，混雙則是台北大學奪金，國體大斬獲銀牌，中正大學摘銅。
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