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2024節氣立夏到了！「由來、習俗、禁忌」盤點　開運招財法超簡單

▲節氣「立夏」將在5月5日到來！這也代表著夏季降臨，氣溫越來越炎熱。（圖／NOWnews攝影中心）
▲節氣「立夏」將在5月5日到來！這也代表著夏季降臨，氣溫越來越炎熱。（圖／NOWnews攝影中心）

記者潘毅／綜合報導

2024年第七個節氣「立夏」將在5月5日到來！這也代表著夏季降臨，氣溫越來越炎熱。對此，命理專家小孟老師也提醒，在立夏這天的各種習俗與禁忌，同時分享只要5枚一元硬幣就能完成的開運方法。

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▲古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨的起始點。（圖／NOWnews攝影中心）
▲古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨的起始點。（圖／NOWnews攝影中心）


立夏的由來

「立夏」是二十四節氣之一，坐落在每年5月5日至7日間，立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。

古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始,農作物將要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。

▲雞蛋、水煮蛋。（圖／取自photoAC）
▲古人習慣在立夏當天吃蛋，起緣於天熱食慾不振。（圖／取自photoAC）
立夏的習俗

1.吃立夏蛋
俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2.立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。

立夏的禁忌

1.不可以坐門檻：
民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2.不要在正門口穿鞋：
立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3.忌吃過補氣食材：
立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4.忌躁動與衝動：
立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

▲一位媽媽早起趕上班，卻發現自己裝硬幣的小包包重量增加，打開後卻掉出驚喜與紙條，才感受到「女兒的滿滿愛意」。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）
▲立夏是5月5日，因此用5枚1元放在靠門的地方，放5天再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表5福臨。（示意圖／翻攝《爆廢公社二館》）
立夏5福開運法

小孟老師指出，今年立夏是5月5日，因此用5枚1元放在靠門的地方，放5天再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表5福臨門，累積福德。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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