震撼彈！湖人隊宣布開除主帥Darvin Ham　教練團成員全部走人

全大運／地主明星級教練！「柔道男神」楊勇緯未參賽改坐教練席

▲地主明星級教練，柔道男神楊勇緯未參賽，改坐教練席，成為話題。(圖/全大運官方提供)
▲地主明星級教練，柔道男神楊勇緯未參賽，改坐教練席，成為話題。(圖/全大運官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

「柔道男神」楊勇緯雖未披上台灣體大戰袍為地主出戰，但此次是教練身份，換個角色坐教練席，沒有缺席這場自己學校舉辦的運動盛會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020東京奧運鍍銀，2022杭州亞運奪金，楊勇緯也是今年2024巴黎奧運中華代表團的熱門奪牌選手，雖在重要的備戰週期，但也沒缺席台體大的重要時刻。

台體大睽違20年再度承辦全大運，楊勇緯雖未參賽，但這次作為教練身份登場，3日起在弘光科大毓麟館，都可以見到他的身影，堪稱「明星級教練」。

楊勇緯笑說，其實坐指導席並不陌生，過去有時候隊上太多人同時出賽，教練應付不來，就會支援坐教練席。「不過現在比賽規定比較嚴格，多半必須掛教練證才能坐。」楊勇緯，這次擔任教練，這樣密集地一場又一場地指導學弟們，還是第一次。

▲地主明星級教練，柔道男神楊勇緯成為場中焦點。(圖/全大運官方提供)
▲地主明星級教練，柔道男神楊勇緯（左）成為場中焦點。(圖/全大運官方提供)
抱著能協助學弟妹的心情，楊勇緯指導工作相當專注與認真，「教練跟學校給我這個機會，對我來說也是一個學習。」

楊勇緯提到，當選手在場上摔，不會想太多，「但是當坐在教練席的時候，你一定要思考更多不同面向的東西，包括對手跟一些無法掌控的事情，會覺得好像事情變得比較多。」

坐教練席要思考的東西，比場上多很多，楊勇緯笑稱，還不至於到燒腦的地步，只是必須思考較多事情，「選手的需求才是最大的。」

不過腦力激盪這回事，楊勇緯認為，不論選手、教練都需要，「不同的感覺但是都必須要用頭腦，當教練、選手其實都不容易，只是不同感覺而已。」

結束全大運任務後，楊勇緯馬上要投入巴黎奧運的備戰，下週要前往哈薩克出賽，跟著參加世錦賽，然後移地訓練，大約在6月份的時候，在國訓中心進入閉關期

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

全大運聖火今引燃 台體大校友楊勇緯出任火炬手

「柔道男神」楊勇緯備戰奧運　法國移地訓練獲益良多、嚴防熱浪

楊勇緯再遭中村太樹挫敗！柔道亞錦賽屈居銀牌　苦吞對戰3連敗

楊勇緯香港亞錦賽摘銀！老媽到場看比賽　還被他虧：今天比較收斂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞