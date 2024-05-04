全大運／地主明星級教練！「柔道男神」楊勇緯未參賽改坐教練席

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台體大睽違20年再度承辦全大運，楊勇緯雖未參賽，但這次作為教練身份登場，3日起在弘光科大毓麟館，都可以見到他的身影，堪稱「明星級教練」。
楊勇緯笑說，其實坐指導席並不陌生，過去有時候隊上太多人同時出賽，教練應付不來，就會支援坐教練席。「不過現在比賽規定比較嚴格，多半必須掛教練證才能坐。」楊勇緯，這次擔任教練，這樣密集地一場又一場地指導學弟們，還是第一次。
抱著能協助學弟妹的心情，楊勇緯指導工作相當專注與認真，「教練跟學校給我這個機會，對我來說也是一個學習。」
楊勇緯提到，當選手在場上摔，不會想太多，「但是當坐在教練席的時候，你一定要思考更多不同面向的東西，包括對手跟一些無法掌控的事情，會覺得好像事情變得比較多。」
坐教練席要思考的東西，比場上多很多，楊勇緯笑稱，還不至於到燒腦的地步，只是必須思考較多事情，「選手的需求才是最大的。」
不過腦力激盪這回事，楊勇緯認為，不論選手、教練都需要，「不同的感覺但是都必須要用頭腦，當教練、選手其實都不容易，只是不同感覺而已。」
結束全大運任務後，楊勇緯馬上要投入巴黎奧運的備戰，下週要前往哈薩克出賽，跟著參加世錦賽，然後移地訓練，大約在6月份的時候，在國訓中心進入閉關期。
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