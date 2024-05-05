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KD不曾完全釋放潛能？Green不滿太陽總管說法回擊：在勇士就有阿

▲「KD」Kevin Durant這一季無法帶領鳳凰城太陽闖過第二輪，知名球星Paul Pierce認為他可以重回金州勇士。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant這一季無法帶領鳳凰城太陽闖過第二輪，知名球星Paul Pierce認為他可以重回金州勇士。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kevin Durant和鳳凰城太陽度過一個黯淡的賽季，在首輪就遭到淘汰。近期鳳凰城太陽總管James Jones表示「KD還沒有被其他球隊最大化利用過」，引起金州勇士明星大前鋒Draymond Green的質疑，直言勇士當年就曾讓KD展現了自己的優勢和能力。而這也讓人不禁對於KD重回勇士會如何浮想聯翩，傳奇球星「真理」Paul Pierce也認為KD應該回到灣區打球。

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James Jones近期在受訪時表示，「重點是弄清楚如何讓Kevin Durant最大化他的能力，過去還沒有球隊做到過，我相信我們會是第一個做到這件事的團隊。當他打出最高水準的比賽時，我們幾乎是無敵的。」

沒有球隊真正發揮過Durant最大的潛力，這樣的說法也引起不小的討論，Draymond Green在個人的節目《The Draymond Green》上，對Jones說的話嗤之以鼻。

Draymond Green痛批Jones　直言勇士早就讓KD最大程度的施展能力

「當我看到James Jones發表這樣的言論時，我感到很不解。」Green表示，2016-17賽季Jones曾為克里夫蘭騎士效力過，而當年騎士正是在NBA總冠軍賽上輸給Durant在陣的勇士，該輪賽事KD場均35分8籃板5助攻，投籃命中率為55%，三分命中率為47%，罰球命中率為93%。

「是你的球隊沒有幫助Kevin Durant擺脫對方的限制，讓Kevin Durant在肘區接球，讓Kevin Durant到達Kevin Durant喜歡的得分的位置。」Green說道，「你沒有最大化Kevin Durant的優勢，但請不要說沒有球隊最大程度的發揮Kevin Durant的優勢過。」

Green強調Kevin Durant之所以可以在勇士發揮自身優勢的原因，在於勇士可以讓他做自己喜歡的事，KD只需要在此做好得分和防守，而無須去扮演領導者，不需要去思考如何讓隊友參與進來。

Durant回勇士？Paul Pierce很看好

既然勇士能最大化Durant優勢，那麼他重回勇士隊可能嗎？NBC Sports Bay Area記者Monte Poole就認為這是一個實際可行的建議。而傳奇球星Paul Pierce也是這麼認為的。

「他可以重回金州。」Pierce談到Durant時說道，「我認為他必須去思考在哪支球隊可以幫助自己進一步提升。如果回到金州勇士隊…他們今年贏了46場比賽，再加上Durant，大概可以贏54場比賽。」

「狼王」Kevin Garnett則認為KD有可能為紐約尼克效力，並對這一操作充滿信心，對他可能加入一支東區聯盟的大市場球隊而感到興奮。「我希望能在東區看到Durant，我認為西區競爭太激烈了，那裡球星太多。他能重回到紐約（KD曾效力於布魯克林籃網），我想這將能讓紐約更上一層樓。」

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