KD不曾完全釋放潛能？Green不滿太陽總管說法回擊：在勇士就有阿

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沒有球隊真正發揮過Durant最大的潛力，這樣的說法也引起不小的討論，Draymond Green在個人的節目《The Draymond Green》上，對Jones說的話嗤之以鼻。
Draymond Green痛批Jones 直言勇士早就讓KD最大程度的施展能力
「當我看到James Jones發表這樣的言論時，我感到很不解。」Green表示，2016-17賽季Jones曾為克里夫蘭騎士效力過，而當年騎士正是在NBA總冠軍賽上輸給Durant在陣的勇士，該輪賽事KD場均35分8籃板5助攻，投籃命中率為55%，三分命中率為47%，罰球命中率為93%。
「是你的球隊沒有幫助Kevin Durant擺脫對方的限制，讓Kevin Durant在肘區接球，讓Kevin Durant到達Kevin Durant喜歡的得分的位置。」Green說道，「你沒有最大化Kevin Durant的優勢，但請不要說沒有球隊最大程度的發揮Kevin Durant的優勢過。」
Green強調Kevin Durant之所以可以在勇士發揮自身優勢的原因，在於勇士可以讓他做自己喜歡的事，KD只需要在此做好得分和防守，而無須去扮演領導者，不需要去思考如何讓隊友參與進來。
既然勇士能最大化Durant優勢，那麼他重回勇士隊可能嗎？NBC Sports Bay Area記者Monte Poole就認為這是一個實際可行的建議。而傳奇球星Paul Pierce也是這麼認為的。
「他可以重回金州。」Pierce談到Durant時說道，「我認為他必須去思考在哪支球隊可以幫助自己進一步提升。如果回到金州勇士隊…他們今年贏了46場比賽，再加上Durant，大概可以贏54場比賽。」
「狼王」Kevin Garnett則認為KD有可能為紐約尼克效力，並對這一操作充滿信心，對他可能加入一支東區聯盟的大市場球隊而感到興奮。「我希望能在東區看到Durant，我認為西區競爭太激烈了，那裡球星太多。他能重回到紐約（KD曾效力於布魯克林籃網），我想這將能讓紐約更上一層樓。」
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