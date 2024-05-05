企業女子壘球聯賽／新北凱撒7連勝中斷！兆基穿山甲廖保琇3分砲
2024企業女子壘球聯賽（4）日（週六）持續在青年公園棒球場開戰，進行第五週賽事，第一天賽事首場新北凱撒勇士出戰臺中兆基穿山甲，臺中兆基穿山甲以7:1獲勝，第二場由福添福嘉南鷹以3:0擊敗U18中華培訓隊，第三場比賽因雨順延。而原訂2024/05/04（六）14:30 [例行賽編號27場] 新北凱撒（三重）臺北臺產熊讚賽事：受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至05/18（六），接至第三場比賽結束後開打。
記者吳政紘/綜合報導
4日首戰就由7勝0敗的新北凱撒勇士出擊，推出上週無安打的洋投Dawn Bodrug先發，出戰臺中兆基穿山甲杜雅婷，不過兆基穿山甲包括廖保琇場內3分全壘打在內，最終以7:1獲勝，讓新北凱撒吞下本季首敗。
此役3局上，臺中兆基穿山甲高沛均擊出長打，加上楊依婷安打先馳得點，不過新北凱撒也由下半局范芸瑄跑出場內全壘打追平。
兩軍回到原點，4局上兆基穿山甲廖保琇安打開啟攻勢，何欹璠適時安打超前，加上7局上單局5支安打，以及廖保琇3分砲拉開比數，讓新北凱撒中斷7連勝。
第二場賽事中華U18培訓隊出戰福添福嘉南鷹，遇到學姊，何恩祈先發遇到震撼教育，先是對洋將Gabriela保送、陳喜晏安打、葉貴萍高飛犧牲打和林紀紜三壘長打下先拿2分，加上次局吳羽昕適時安打建功，又追加1分。
但這樣的領先已經足夠，陳靖瑜主投4局，僅被敲出2支安打、3次保送、送出3K無失分，吳佩怡後援3局無失分，拿到勝利。