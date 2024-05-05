立夏到！「7星座」快把握轉運機會　命理師：戴這類幸運物催財運

如果希望往好的方向發展，可以依照自己信仰拜玉皇大帝、三太子、觀世音、王爺、城隍爺、關聖帝君、孚佑星君、天上聖母、四面佛等，也可配戴玉石、翡翠、鑽石、寶石飾品增強好運，至於服飾則可多選擇米白、米黃顏色或是紅色內衣；幸運物則可以選擇有「M、V」字樣的飾品，能提升財運跟桃花運。
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10大行業需謹慎行事
前一陣子土星帶來的不平靜將在5月14日趨緩，只是5月7日木星即將交棒，會在立夏之後產生震盪與危機，要特別注意的是，慈善福利機構、司法界、宗教命理界、教育界、銀行、證券金融保險業、印刷業、染業、纖維業、橡膠業等10大行業，需要謹慎行事，官商都有強大的課題要處裡，會有改革跟破壞，當然也會涵蓋創新與重建，跟著未來趨勢行進，現在是最好的時機。
7星座運勢旺，把握轉運機會
但因為立夏期間火星與金星最旺，所以會有9大類行業非常好，包含軍警、化學業、醫藥業、娛樂業、活動策劃婚慶業、兒童育樂業、五金業、藝術業、體育運動業等都會有不錯的成績，另外，太陽星座或上升星座在金牛、天秤、牡羊、天蠍、雙魚、處女跟水瓶等7個星座的人也會有不錯的運勢，好好把握轉運機會。
立夏期間注意健康問題、交通事故
至於健康方面，邱彥龍老師則提醒，立夏期間要注意心血管、耳鼻喉、支氣管、肺氣腫、骨盆不正、子宮長瘤、筋骨痠痛、腳底筋膜炎、痛風、糖尿病、胰臟炎、肝膽結石、腹瀉、喉嚨結石、甲狀腺亢進、皮膚病、僵直性脊椎炎、肌肉萎縮、聽力受損、骨折、韌帶斷裂、抽筋、淋巴腺疾病、性病等健康問題，也比較容易出現心神不寧、幻聽跟陸海空交通事故。
邱彥龍引用《易林·豫之豫》卦曰：「冰將泮散，鳴雁噰噰；丁男長女，可以會同。生育聖人。」說明立夏期間「和諧」是最重要的事，但要達成共識不易，如果能透過溝通協調，把彼此目標調成一致，帶著愉快喜樂的心往同一方向前進，必能有一番作為，合作雙方只要思想達成一致，並且有對等能力，未來可以蒸蒸日上。
在財運上，要以雙贏或多贏的局面發展，必可財運亨通；健康上，先自我檢視，找出原因去調節自我習慣與生活方式，往平衡飲食的方向發展。此卦在感情上容易升溫，婚可成，也可計畫生育優質寶寶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。