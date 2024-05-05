吳卓源陷小三風波將公開現身！「同場陳芳語、謝和弦」名單好熱鬧

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4月初周刊爆出朱軒洋趁著正牌女友Cindy出國時，與吳卓源深夜約會，女方還誇坐在男方大腿上，互動相當親密。昔日為吳卓源閨密的陳芳語，發文表示「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，引起網友瘋狂聯想。
而謝和弦前妻Keanna也來參一腳，「妳一副被欺負的受害者樣說 : 其實一直都很想要開podcast，但是怕太危險，會飛太遠。」Keanna表示自己舉雙手贊成陳芳語開，並請求對方邀她一起，想當面詢問：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」不過陳芳語與謝和弦事後都發聲否認此事，Keanna則堅稱自己有證據至今尚未公開，形成羅生門。
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