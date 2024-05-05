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吳卓源陷小三風波將公開現身！「同場陳芳語、謝和弦」名單好熱鬧

▲吳卓源（左）陷小三風波後，下個月將公開現身，同場名單驚見陳芳語、謝和弦。（圖／吳卓源、陳芳語臉書）
▲吳卓源（左）陷小三風波後，下個月將公開現身，同場名單驚見陳芳語、謝和弦。（圖／吳卓源、陳芳語臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

「鄉民老婆」吳卓源4月初被周刊拍到，與有女友的朱軒洋在公園親熱，捲入「小三」風波，吳卓源4月27日原定要公開參加活動因此取消。神隱1個多月，吳卓源下個月行程公開，將參加校園演唱會，同場演出藝人還有和她撕破臉的陳芳語（Kimberley）、「案外案」當事人謝和弦，引發網友熱議。

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▲吳卓源下個月將現身開唱。（圖／ff.world.2024 IG）
▲吳卓源下個月將現身開唱。（圖／ff.world.2024 IG）
南臺科技大學將在6月8日至9日舉辦校園演唱會，日前公布卡司有陳芳語、吳卓源、謝和弦，雖然陳芳語在9日的場次，與兩位隔開，由於3人近日纏繞在同一個新聞事件中，卡司名單公開後也掀起網友熱議，「找KT來會不會打起來」、「真的是花花世界。」

▲謝和弦被安排與吳卓源同天演出。（圖／ff.world.2024 IG）
▲謝和弦被安排與吳卓源同天演出。（圖／ff.world.2024 IG）
▲爭議事件的中間人陳芳語，與前兩位不同天演出。（圖／ff.world.2024 IG）
▲爭議事件的中間人陳芳語，與前兩位不同天演出。（圖／ff.world.2024 IG）
4月初周刊爆出朱軒洋趁著正牌女友Cindy出國時，與吳卓源深夜約會，女方還誇坐在男方大腿上，互動相當親密。昔日為吳卓源閨密的陳芳語，發文表示「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，引起網友瘋狂聯想。

而謝和弦前妻Keanna也來參一腳，「妳一副被欺負的受害者樣說 : 其實一直都很想要開podcast，但是怕太危險，會飛太遠。」Keanna表示自己舉雙手贊成陳芳語開，並請求對方邀她一起，想當面詢問：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」不過陳芳語與謝和弦事後都發聲否認此事，Keanna則堅稱自己有證據至今尚未公開，形成羅生門。

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