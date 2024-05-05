贏過夏威夷！台灣、韓國成日本黃金週熱門旅遊地 3關鍵優勢曝光
在新冠肺炎疫情爆發前，最受到日本民眾歡迎的海外旅遊目的地是夏威夷，不過隨著新冠疫情趨緩，現況也漸漸出現變化。今年的黃金週是日本在新冠肺炎降級至第五類後的首個黃金週，但是在日圓貶值和物價上漲等因素之下，日本民眾的海外旅遊選擇呈現「花費低、距離近、時間短」的趨勢，首爾和台北已經超越夏威夷，成為日本人海外旅行首選。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據日媒報導，日本旅行社巨頭「HIS」公布調查結果指出，黃金周期間海外旅遊預約人數較2023年同期增加23.2％，其中最受歡迎的旅遊目的地為韓國首爾、台灣台北則次之；疫情前最受日本人歡迎的度假勝地夏威夷檀香山則降至第三位。
調查結果顯示出，如今「花費低廉、距離日本近、旅行時程短（安近短）」等標準，已經成為了日本民眾挑選海外旅遊目的地的新趨勢。
「HIS」相關人士指出，隨著日韓關近年來有所改善，前往韓國旅遊的日本遊客數也在持續增長。而香港則是因為迪士尼樂園出現新的遊樂設施，因此也成為一大熱門選擇。」
調查指出，海外旅遊平均花費為20萬49000日元（約台幣4萬3227元），比起去年同期減少1.5%；旅遊天數較上年縮短1日至6日，而日本人前往距離較近的其他東亞國家則大多花上4天。
儘管今年黃金週海外旅遊預約人數增加，但比起疫情前的2018年，仍減少了46.7%，尚未恢復到過往的盛況。
一名來自神奈川縣、準備帶著小孩前往新加坡旅遊的女性受訪時表示，「因為新加坡的物價很高，所以不打算買土產回來。」