12星座一周運勢／金牛座工作幸運、貴人爆發　獅子座要心想事成了

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情
這周即將進入轉換期，下一個階段會是全新的氛圍，尤其是工作、感情方面，可以期待一下囉！工作上充滿期待、仰望；感情上非常期待新對象、戀情的到來。
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本周運勢重點，日常、工作、感情
這周你依然在努力苦幹實幹，但是貴人運非常好，左右逢源或是大家都對你不錯。工作上非常努力也非常幸運；感情上雙方都在積極靠近。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你的對象還有話沒說，你就不要太沈默了。工作上注意績效不佳、遇到障礙；感情上有點被動，讓感情更加困難。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面別太憂鬱、鑽牛角尖，對方很有心。工作上小心有挫折，會讓你不太開心；感情上儘量避免想太多、小劇場。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。這周容易心想事成、狀態非常好，是一段開心美好的時光。工作上會非常順利；感情上有好桃花出現。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面會遇到有心人，可是要觀察一下是不是你的菜。工作上容易沒有機會，金錢方面小心破財；感情上多留意最近出現的對象，對方很有心，但是你可能不給機會。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作。
這周狀況不佳，也有背後被挖洞的可能。工作上有小人，狀況都有點逼人；感情上各自尋找新對象，你在挑選中，但是都不想要。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周狀態上終於動起來了，結果不錯。工作上開始熱絡起來，狀況很好；感情上你的對象會有回應，感情不錯。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周零壓力，身邊的人都盡心盡力、盡善盡美。工作上非常輕鬆；感情上桃花絡繹不絕。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有衝突終於說出來或是爆發的可能，要注意拆夥、解約、解散。工作上有點小障礙，想辦法處理；感情上對方無心經營，會讓你不爽，想找其他對象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面反應要快一點，對方可能已經心不在。工作上若在等待什麼，目前沒有回應；感情上目前還沒有桃花的跡象。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周動力非常強烈，對於你想要做的事情。工作上處在過渡時期；感情上目前沒有桃花。
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