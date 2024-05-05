台中娃娃機店衝突！凶狠男毆女「甩耳光扯馬尾」 警方呼籲快報案
本月4日，台中市北區一中街商圈，疑似發生男女糾紛及肢體衝突，過程影片被PO上網引發議論，從畫面中可以看到，一名身穿橘色衣服男子，對著一名白衣女子出手爆打，不但連甩4個耳光，甚至出腳猛踹，最後拉扯女子馬尾拖出店外，暴力行徑讓網友都傻眼，警方在網路巡邏時發現該段影片，轄區育才派出所經查確認，現場為一中街商圈的夾娃娃機店，但因當事人未報案，因此呼籲遭毆女子儘速報案，以釐清案情。
記者林盈君／綜合報導
據了解，從曝光的影片來看，白衣女子疑似先與男子發生口角，之後男子竟動手毆打白衣女，朝女方狂甩耳光，之後又出腳踹踢，朝女子頭部、手部及腹部猛踹，最後男子拉扯女子馬尾，將其拖出店外。對此，台中第二分局指出，經轄區育才派出所確認，現場為一中街商圈的夾娃娃機店，不過目前尚未有報案紀錄，事發後男子與女子各自徒步離去，無法查證2人身分，正持續擴大監視器調查中。警方也呼籲，盼女子能主動報案，以盡速釐清案情。
※【NOWnews 今日新聞
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