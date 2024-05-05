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Anthony Edwards狂砍43分！灰狼106：99戰勝金塊　爆冷搶下次輪G1

▲Anthony Edwards全場29投17中，拿下43分7籃板3助攻的成績，帶領明尼蘇達灰狼順利在客場搶勝，系列賽取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards全場29投17中，拿下43分7籃板3助攻的成績，帶領明尼蘇達灰狼順利在客場搶勝，系列賽取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA西區次輪季後賽G1，今（5）日衛冕軍丹佛金塊在主場迎戰明尼蘇達灰狼，灰狼此役靠著當家球星「蟻人」Anthony Edwards以59％的高命中率，狂砍全場最高43分帶領下，以106：99擊敗金塊，順利在客場搶勝，系列賽取得1：0領先。

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Anthony Edwards是本場比賽灰狼獲勝的關鍵，在上半場球隊進攻熄火時，他一人獨拿25分幫助球隊緊咬比分，全場29投17中，拿下43分7籃板3助攻的成績，在賽後Edwards表示：「我很高興我們拿下第一場，他們是可敬的對手，但我也有一幫好隊友撐腰，我為團隊感到驕傲。」

此役雙方在首節就展現不服輸的氣勢，灰狼在4分17秒時仍以18：6領先，但金塊靠著前鋒Michael Porter Jr.的出色發揮，帶領球隊打出一波11:0的攻勢追分，首節結束由金塊取得25:23的領先。

進到次節由金塊打出19:17的攻勢，半場結束主場軍反倒以44:40領先，兩隊展現高壓防守，導致比賽呈現低比分狀態，灰狼角色球員Jaden Mcdaniels、Naz Reid與Mike Conley三人合計更是12投0中，是上半場灰狼落後的主要原因。

第3節灰狼火力復甦，始終將比分緊咬在2至3波球權，並在3分15秒時，靠著Anthony Edwards連砍4分，帶領球隊打出一波7:2小高潮逆轉，灰狼帶著73:71領先優勢進入末節。

末節灰狼展現例行賽團隊防守效率第1的實力，讓衛冕軍金塊一度進攻受阻，雖然金塊一度在8分鐘時將比分反超至81：80，但後續進攻火力不足，遭到灰狼打出一波14：6的攻勢反超，一度落後多達9分，終場灰狼就以106：99戰勝金塊，搶下次輪系列賽首勝。

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