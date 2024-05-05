Anthony Edwards狂砍43分！灰狼106：99戰勝金塊　爆冷搶下次輪G1

我是廣告 請繼續往下閱讀
Anthony Edwards是本場比賽灰狼獲勝的關鍵，在上半場球隊進攻熄火時，他一人獨拿25分幫助球隊緊咬比分，全場29投17中，拿下43分7籃板3助攻的成績，在賽後Edwards表示：「我很高興我們拿下第一場，他們是可敬的對手，但我也有一幫好隊友撐腰，我為團隊感到驕傲。」
此役雙方在首節就展現不服輸的氣勢，灰狼在4分17秒時仍以18：6領先，但金塊靠著前鋒Michael Porter Jr.的出色發揮，帶領球隊打出一波11:0的攻勢追分，首節結束由金塊取得25:23的領先。
進到次節由金塊打出19:17的攻勢，半場結束主場軍反倒以44:40領先，兩隊展現高壓防守，導致比賽呈現低比分狀態，灰狼角色球員Jaden Mcdaniels、Naz Reid與Mike Conley三人合計更是12投0中，是上半場灰狼落後的主要原因。
第3節灰狼火力復甦，始終將比分緊咬在2至3波球權，並在3分15秒時，靠著Anthony Edwards連砍4分，帶領球隊打出一波7:2小高潮逆轉，灰狼帶著73:71領先優勢進入末節。
末節灰狼展現例行賽團隊防守效率第1的實力，讓衛冕軍金塊一度進攻受阻，雖然金塊一度在8分鐘時將比分反超至81：80，但後續進攻火力不足，遭到灰狼打出一波14：6的攻勢反超，一度落後多達9分，終場灰狼就以106：99戰勝金塊，搶下次輪系列賽首勝。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁