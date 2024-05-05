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「寶瓶座流星雨」5/6爆發！「時間、觀賞地點、方位、直播」一覽

▲2024「寶瓶座η流星雨」將在5月6日達到極大期，不僅月光干擾小，天氣也適合觀賞。（圖／NASA社群）
▲2024「寶瓶座η流星雨」將在5月6日達到極大期，不僅月光干擾小，天氣也適合觀賞。（圖／NASA社群）

記者張志浩／綜合報導

明（6）日將迎接夏季首波流星雨「寶瓶座η流星雨」，今年預估每小時天頂流星數可達50顆，輻射點約於凌晨1時30分左右東升，因此下半夜較適合欣賞，且越接近曙光前數量越多，月光干擾程度小，《NOWnews今日新聞》也整理「寶瓶座η流星雨」的觀賞秘訣，一起迎接初夏最美的夜景。

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🟡寶瓶座η流星雨是什麼？

寶瓶座η流星群屬於「中型流星群」，特色是流星速度快而明亮，可達每秒66公里，平均亮度為2等，和北極星的亮度差不多。寶瓶座η流星雨和10月獵戶座流星雨都是來自著名的哈雷彗星（1P/Halley）遺留在地球軌道上的殘渣所形成。此外，在欣賞流星之餘，還可以欣賞明亮的土星和火星依序東升。

🟡2024寶瓶座η流星雨出現日期、時間

寶瓶座η流星雨活躍期在每年的4月19日至5月28日間，根據國際流星組織預測，今年極大期發生在5月6日，輻射點約於凌晨1時30分左右東升，在天氣良好無光害情況下，預估每小時天頂流星數可達50顆。

▲寶瓶座η流星雨將在5月6日達到極大期，夏季首場數量可觀的流星雨。（圖／台北市立天文館提供）
▲寶瓶座η流星雨將在5月6日達到極大期，夏季首場數量可觀的流星雨。（圖／台北市立天文館提供）
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧

台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，寶瓶座η流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星的美貌。

🟡2024寶瓶座η流星雨天氣、月相

趙瑞青指出，5月6日當晚月相近「殘月」，月光影響微弱，觀賞條件還不錯，下半夜較適合欣賞，越接近曙光前數量越多；天氣部分，中央氣象署則表示，5月6日將有鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部有局部短暫陣雨，清晨至上午，中部地區也有零星短暫陣雨。

🟡2024寶瓶座η流星雨線上直播

配合天氣狀況尚可、月光干擾小，建議民眾可以外出抬頭直擊寶瓶座η流星雨劃越天際的美景，但若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會在5月6日晚間8時，於YouTube頻道進行直播解說，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。

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