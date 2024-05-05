影／Edwards神之表現引起熱議！打球風格酷似Michael Jordan

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「蟻人」Anthony Edwards在上半場球隊進攻熄火時，一人獨拿25分幫助球隊緊咬比分，全場更是29投17中，拿下43分、7籃板、3助攻的成績，更在末節一人獨拿8分幫助球隊鎖定勝局，在賽後Anthony Edwards更是表示，「我很高興我們拿下第一場，他們是可敬的對手，但我也有一幫好隊友撐腰，我為團隊感到驕傲。」
打球態度與技巧酷似喬丹，拼鬥精神也是
雖Anthony Edwards的偶像是Kevin Durant，但外界則認為「蟻人」就是這個世代的Michael Jordan，因為兩人球風極其相似，都擁有一身優異的靜態與動態天份，且也相同擁有「絲滑」的投籃手感，隨著近年在聯盟中累積的經驗，在本季於季後賽大放異彩。
今（5）日比賽中，Anthony Edwards就做出酷似Michael Jordan風格的行為，在比賽僅剩1分43秒時，Anthony Edwards叫站在底角的Karl-Anthony Towns離開，讓他有空間單打，隨後以一記絲滑轉身投籃將球放進，令國外球迷都直呼「真的很像喬丹」。
Anthony Edwards成金塊衛冕路上最大阻礙
身為二、三號位搖擺人的Anthony Edwards，除了擁有優異的場上技巧，暴力等級的體能更不在話下，從今（1）日的比賽中，金塊使出兩種防守方式，分別為擋拆後中鋒向前對位，與防守球員1對1盯防，但最終都遭到Anthony Edwards破解。
勁爆的體能搭配各式終結手段，是Anthony Edwards今（5）日能在場上予取予求的主因，因為金塊陣中沒有人的速度能跟上Anthony Edwards，有數次Anthony Edwards推起反快攻，金塊團隊沒有人能跟上。
相信在G2只要Anthony Edwards持球，金塊勢必將會使用包夾戰術來限制，屆時就將考驗Anthony Edwards在場上的解讀能力，是否能做出最好的判斷來幫助球隊。
以23歲之姿連3場砍進至少35分，連名人堂球星Dirk Nowitzkid都讚揚
Anthony Edwards在本場比賽砍下43分，不僅是生涯第6次在季後賽至少砍進35分，更成為NBA史上第4位，在23歲之前於季後賽連續3場砍進35分的選手。
其中Anthony Edwards在今晚的優異表現，則是引來NBA名人堂球星Dirk Nowitzkid表示，「Anthony Edwards做了他該做的事情，整晚他都很有節奏，不管是跳投、低位單打、還是突破，他都做得很好，但讓我驚訝的是，他還這麼年輕就能如此冷靜，他是一位擁有體能且又有技巧的球員。」
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