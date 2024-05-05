麥當勞Logo倒了！WcDonald’s動漫宇宙來台灣 有全新雞塊沾醬
▲麥當勞把Logo弄倒了！招牌金拱門M變成W「ワクドナルド」，「WcDonald’s麥當勞動漫宇宙」即將登陸台灣！曾在柯南、蠟筆小新裡出現過的漫畫包裝及麥克雞塊全新沾醬明日公布。（圖／翻攝自麥當勞IG@mcdonalds）
記者
蕭涵云/綜合報導
｜ 2024-05-05 11:27:10 2024-05-05 11:34:16
麥當勞把Logo弄倒了！招牌M金拱門變成W、還寫上日文「ワクドナルド」，想必是傳說中的「WcDonald’s麥當勞動漫宇宙」即將登陸台灣！官方回覆《NOWnews今日新聞》：「Wcdonald’s之完整資訊將於明日上午正式公布」。曾在《名偵探柯南》、《蠟筆小新》裡出現過的W速食漢堡薯條要變成真的了，大家一起期待麥當勞第一部官方動畫「Welcome to WcDonald’s」、漫畫風格的包裝，還有麥克雞塊全新沾醬吧。
麥當勞今（5）日更換粉專大頭貼，竟然把 麥當勞Logo招牌M金拱門弄倒變成W，還寫上日文「ワクドナルド」，讓人聯想過去日本動漫很常出現麥當勞，但為了避免侵權都會把黃金M顛倒、恰好成了W的模樣，在台灣民眾也喜歡的《名偵探柯南》、《蠟筆小新》裡都出現過。 事實上， ▲麥當勞把Logo弄倒了！招牌金拱門M變成W「ワクドナルド」，「WcDonald’s麥當勞動漫宇宙」即將登陸台灣。（圖／翻攝自麥當勞IG@mcdonalds） 美國麥當勞今年3月才弄假成真，推出「WcDonald's」系列商品餐點與包裝，並在洛杉磯開出實體快閃店，民眾還可透過360度投影享受沉浸式WcDonald's麥當勞宇宙。據了解，麥當勞「WcDonald's」由日本漫畫家Acky Bright打造，並與動畫公司Studio Pierrot合作，設計了第一部官方動畫還有眾多動漫角色，共有4部短片可透過掃碼全新包裝來觀看，還推出麥克雞塊全新微辣沾醬，並有特別10塊麥克雞塊套餐組合。 ▲麥當勞第一部官方動畫「Welcome to WcDonald’s」。（圖／翻攝自麥當勞IG@mcdonalds） 對此，記者詢問台灣麥當勞，官方回覆 ▲WcDonald’s麥當勞動漫中的雞塊沾醬也將實體化，據悉是全新微辣口味。（圖／翻攝自麥當勞IG@mcdonalds） 「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定時規劃多元產品，提供消費者體驗嚐鮮。Wcdonald’s之完整資訊將於明日上午正式公布，敬請期待。」大家記得鎖定《NOWnews今日新聞》第一手消息報導。 ▲「WcDonald’s麥當勞動漫宇宙」要來台灣了。（圖／翻攝自麥當勞IG@mcdonalds）