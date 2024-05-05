汪小菲出庭穿《淚之女王》尋妻外套！金秀賢同款要26萬 劇迷崩潰
汪小菲和前妻大S（徐熙媛）的官司還在進行中，每次出庭的穿搭都會掀起關注，3月時還因為把名牌T恤穿成荷葉邊引發熱議，本月2日出庭更被網友發現，他和韓劇《淚之女王》男主角金秀賢撞外套，且價格不菲，要價台幣26萬3000元，照片意外在社群平台Threads瘋傳，有網友忍不住笑虧：「時尚的完成度果然還是在臉。」
記者吳昕蓓／綜合報導
汪小菲為了毀損債權案現身北檢，身穿黑色上衣，搭配天藍色皮外套，還戴著黑框眼鏡，營造斯文形象，有眼尖網友發現，汪小菲的穿搭正好和《淚之女王》劇中金秀賢的相似。劇情中金秀賢身穿白T、黑褲搭配同款外套，陪妻子金智媛到德國就診，沒想到對方因為病發從醫院離開，他連忙慌張上街尋妻，對比汪小菲的現況格外諷刺。
先前汪小菲穿著名牌上衣上警局要檢舉大S，上衣卻骯髒又皺到不行，被形容是鹹菜乾，當時也曾掀起熱議，如今汪小菲穿著「尋妻外套」現身，網友不禁直呼，「汪小菲應該要有穿搭顧問吧？他床都買千萬的了」、「汪小菲啊，不是衣服的問題，你是真的不知道還是假的不知道」、「時尚的完成度果然還是在臉」、「鹹菜T恤比較適合小菲」、「真的呼籲男性不要輕易跟秀賢直接對比，會受傷」。
事實上，3月汪小菲穿的皺巴巴上衣其實是名牌YSL、一件要價約新台幣1萬8500元，當時甚至連中國網友都看不下去，嘲笑汪小菲，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL，現在都知道它家衣服又貴又皺了」、「YSL風評被害」、「YSL公關部即將失去一個美好的周末」、「以前還是有那麼點帥，現在笑死」。
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