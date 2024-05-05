余苑綺留千萬遺產恐遭沒收？律師揭1關鍵證據：免於淪為犯罪所得
余天二女兒余苑綺2022年8月因大腸癌病逝，享年39歲，小她4歲的老公Gary（陳鑒）近日被爆出涉嫌詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團車手頭。余苑綺的弟弟余祥銓受訪時透露，二姊留下千萬遺產要給小孩，如今陳鑒被捕他擔心遺產會被當成贓款扣押。對此，律師劉韋廷揭其關鍵，必須證實「余苑綺所留下這遺產的款項，來源來自於何處。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳鑒涉嫌詐欺罪被捕，余天得知後痛罵「不要臉」，余祥銓受訪時痛批姊夫Gary：「真的很丟臉，可恥！我說真的。」他表示平時跟姊夫不熟，覺得姊夫是個宅男，不清楚對方在做什麼工作。余祥銓透露，姊姊過世後留下千萬遺產要給小孩，目前陳鑒被關押，他擔心這筆錢會一起遭到扣押。
據《TVBS》報導，律師劉韋廷指出，這筆錢財的判定，要看是由誰轉給余苑綺，如果款項是來自於陳鑒，或是直接從犯罪集團，轉錢到余苑綺的帳戶，這樣即便余苑綺將這些錢轉給其他人，依舊會被認定為犯罪所得遭到沒收。劉韋廷表示，必須從個案來判斷，「究竟余苑綺所留下這遺產的款項，來源來自於何處。」
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