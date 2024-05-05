灰狼3大長人「車輪戰」防守！Jokic氣力放盡苦嘆：需要一個複製人

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這場比賽中，Jokic面對灰狼「雙塔」Karl-Anthony和Rudy Gobert的消耗顯得精疲力盡，灰狼又時不時的對他進行包夾，不僅考驗其場上判斷，對他的體能也是一大考驗。不過Jokic還是展現出MVP的能力，出賽41分鐘，25投11中，得到32分8籃板9助攻，3次抄截，基礎數據相當全能。
但Jokic也是人，今晚明顯在場上有些疲態，發生7次失誤，正負值更是罕見的-12，這是他今年季後賽命中率最低、失誤最多的一場比賽。首輪對上湖人Jokic在5戰投籃命中率高達59.1%，場均失誤僅有3.2次。只見他第四節不斷喘氣和擦汗，站上罰球線時也不斷藉機雙手撐膝休息，金塊卻沒有能力讓他輪換下去喘息，因為替補中鋒Aaron Gordon要防守Anthony Edwards。
Gordon在金塊的定位很特別，他是先發前鋒，也是金塊重要的防守者，可以打多個位置，但是當金塊使用第二陣容時，他也將擔綱球隊中鋒。今天Edwards上半場火力全開，讓金塊不得不讓AG去守他，這也讓Jokic少了可以輪替的人。
賽後當Jokic談到如何解決Rudy Gobert、Karl-Anthony Towns和Naz Reid整場輪替防守他的情況時，他也無奈地表示：「複製另一個我吧。」從他的回答也可看出，金塊面臨的困境相當嚴峻。
Charles Barkley表示金塊必須想辦法：「我不認為你應該讓Jokic面對3個大個子打45分鐘，讓他們消耗了很多體力，所以他們必須要搞清楚怎麼打。我不熟悉這個叫Zeke Nnaji（替補長人）的球員，當然DeAndre Jordan已經老了，但他們得想一些辦法了。」
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