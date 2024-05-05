女模移居中東後人間蒸發！家屬1年後才知情 死因「難以接受」
泰國31歲模特兒肯納卡姆（Kaikan Kaennakam）移居中東後人間蒸發，離奇死亡1年後才被家屬找到，而死亡原因雖然是酒精中毒，但家屬發現遺體上有傷痕，懷疑是被謀殺後棄屍，希望相關單位能進行再次屍檢。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，肯納卡姆原本在泰國當模特兒，前幾年移居到中東巴林定居，平時在東北部的一間餐廳打工，閒暇時也會經營社群平台。然而一年前肯納卡姆突然停止更新近況，也不再聯繫家人，讓家人相對焦急。
她的家人指出肯納卡姆曾說結識了一名巴林的男友，兩人正在同居中。然而在2023年4月後便與家人失聯，肯納卡姆的家屬於2024年1月向泰國駐巴林大使館請求協助，但即便當地有關單位積極提供協助，仍然找不到肯納卡姆的蹤影。
直到4月18日肯納卡姆的家屬才接獲通知，泰國駐巴林大使館透露當地曾在2023年出現一具身分不明的東南亞女性遺體，一直被停放在當地醫院的太平間中。後續透過遺體腿部的紋身，確定了死者正是失蹤一年的肯納卡姆。而醫院針對她的死因解釋是「酒精中毒引起的急性肺和心臟衰竭」，然而家屬難以接受，因為肯納卡姆的身上有傷痕，懷疑是他殺，全案疑點重重，而且經過一年的時間才找到肯納卡姆，恐怕難以抓到真兇。