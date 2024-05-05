Edwards簡直喬丹上身！Jokic讚「不可思議」 Malone：他沒有弱點
NBA衛冕軍丹佛金塊今（5日）在季後賽第二輪G1，以99:106不敵明尼蘇達灰狼，其中此戰讓Anthony Edwards高效率狂砍43分成了輸球主因，賽後金塊主戰中鋒Nikola Jokic直言，「Anthony Edwards就是一位不可思議的球員」，此外金塊主帥Michael Malone也點出輸球的關鍵，「Anthony Edwards沒有弱點，球隊沒能進攻端讓他慢下來是輸球的主要原因。」
記者張志宇/綜合報導
Anthony Edwards今（5）日全場29投17中，拿下43分、7籃板、3助攻的成績，賽後金塊中鋒Nikola Jokic就表示，「我對他充滿尊重，他是一名不可思議的球員，在關鍵時刻我們讓灰狼打得太輕鬆，尤其是我們沒能讓Anthony Edwards在場上打的困難一點。」
此外主帥Michael Malone也在賽後談到輸球的主因，並直言，「Anthony Edwards在球場上完全沒有弱點，我們需要讓他在場上慢下來，但這對我們是巨大的挑戰，而且他們周圍的幫手很多，尤其在下半場，我們球隊給予對手的身體強度不夠，導致讓對手輕易的打出他們想要的戰術。」
勁爆的體能搭配各式終結手段，是Anthony Edwards今（5）日能在場上予取予求的主因，有數次Anthony Edwards推起反快攻，金塊團隊沒有人能跟上。G2金塊勢必將調整防守策略，屆時只要Anthony Edwards持球，金塊勢必將會使用大量包夾戰術來限制，屆時就將考驗Anthony Edwards在場上的解讀能力，是否能做出最好的判斷來幫助球隊。
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