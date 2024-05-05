反駁徐巧芯沒簽密約「是簽備忘錄」　外交部轟：為博政治聲量抹黑

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徐巧芯今再爆，我方與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，而且指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計劃，前一陣子「衛生科技院」的主持人Petr Foit 前腳訪台，後腳就拿到專案，且該人士與在地國會議員的政商關係非常密切，質疑「外交部簽訂了這樣的密約，難道不是間接的介入了捷克的在地政黨政治？」
對此，外交部指出，台捷是理念相近國家，相互扶持，在烏克蘭遭受俄羅斯侵略時也決定共同合作援烏，雙方代表處在去（112）年12月1日簽署了「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」。
外交部續指，依據該備忘錄，雙方議定在3年中合作協助烏國重建初級醫療照護能量；由捷克政府指定捷克衛生科技院擔任執行機構來執行援款，協助烏克蘭東部地區醫院重建受戰火影響的初級醫療照護能量，同時受雙方代表處的共同監督；該備忘錄中載明，我國捐款中，百分之三十至四十應用於向台灣製造商採購，以促進兩國醫材產業的商業合作。
外交部也說，此外，外交部在備忘錄簽署後，依據「條約締結法」規定行文立法院備查，一切依法辦理，也公開對外發布新聞稿，但卻被徐委員憑空捏造並誣指為密約，影射圖利私部門，其推理邏輯的荒謬令人匪夷所思，不負責任的無端指控與問政方式，更是令人無法接受。
外交部直言，對政治人物短視近利，一味圖謀網路政治聲量，顛倒黑白，操弄是非，打擊前線外交人員士氣，更嚴重的是抹黑理念相同民主夥伴國家，破壞台灣國際形象的一系列造假虛構手段，予以強烈譴責。