台中男吃飯「拿筷子發呆」！一摸身體僵硬老闆急報警 病因曝光了
撿回一命！日前在台中市一處小吃店內，一位45歲江姓男子，看著滿桌菜餚，手持筷子卻一動也不動，老闆發現異狀上前關心，不料怎麼呼喚，江男都沒反應，讓店家嚇得立刻報警，真實病因也找出來了。
記者潘毅／綜合報導
位於台中南屯區的火雞肉飯店家，在當地相當受到歡迎，而江姓男子也是該店常客，與老闆也熟識，日前他前往店內點好餐後，就在用餐區坐下，等到菜色全上完，江姓男子拿起筷子後，卻一口也沒夾。
老闆見狀上前關心，發現江男眼睛雖然睜開，精神卻是呆滯狀態，身體還相當僵硬，嘴巴也不斷開合，讓店家嚇得立刻報警。台中市警察局第四分局黎明派出所警員蔡鈞亮、謝松佑到場後，一邊通報急救人員，同時檢視男子隨身物品，聯絡家屬。
急救人員到場後，初步檢查發現江男身體出現低血糖症狀，當下立刻施以補充葡萄糖治療，火速將其送往林新醫院救治。施以補充葡萄糖治療，並迅速將他送往林新醫院救治。事後江男也在醫院恢復意識，回憶起當下情況，他記憶中只有準備要用餐的印象，之後醒來人就躺在醫院了，江男也相當感謝店家與警消救了自己的命。
事實上，「低血糖」發生時，輕症者出現自主神經症狀，如冒冷汗、發抖、心悸等問題，中度會頭昏、無力、意識混亂，嚴重則會導致嗜睡、抽搐、昏迷甚至致命，危險程度等同於心肌梗塞。