LOL／2024「MSI季中邀請賽」賽程懶人包！PSG再戰FLY力拼晉級正賽

台中男吃飯「拿筷子發呆」！一摸身體僵硬老闆急報警　病因曝光了

▲江男身體僵硬，在桌前一動不動，嚇得老闆立刻報警。（圖／翻攝畫面）
▲江男身體僵硬，在桌前一動不動，嚇得老闆立刻報警。（圖／翻攝畫面）

記者潘毅／綜合報導

撿回一命！日前在台中市一處小吃店內，一位45歲江姓男子，看著滿桌菜餚，手持筷子卻一動也不動，老闆發現異狀上前關心，不料怎麼呼喚，江男都沒反應，讓店家嚇得立刻報警，真實病因也找出來了。

位於台中南屯區的火雞肉飯店家，在當地相當受到歡迎，而江姓男子也是該店常客，與老闆也熟識，日前他前往店內點好餐後，就在用餐區坐下，等到菜色全上完，江姓男子拿起筷子後，卻一口也沒夾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲前在台中市一間餐廳內，一位45歲江姓男子，看著滿桌菜餚，卻手持筷子一動也不動。（圖／翻攝畫面）
▲前在台中市一間餐廳內，一位45歲江姓男子，看著滿桌菜餚，卻手持筷子一動也不動。（圖／翻攝畫面）
老闆見狀上前關心，發現江男眼睛雖然睜開，精神卻是呆滯狀態，身體還相當僵硬，嘴巴也不斷開合，讓店家嚇得立刻報警。台中市警察局第四分局黎明派出所警員蔡鈞亮、謝松佑到場後，一邊通報急救人員，同時檢視男子隨身物品，聯絡家屬。

急救人員到場後，初步檢查發現江男身體出現低血糖症狀，當下立刻施以補充葡萄糖治療，火速將其送往林新醫院救治。施以補充葡萄糖治療，並迅速將他送往林新醫院救治。事後江男也在醫院恢復意識，回憶起當下情況，他記憶中只有準備要用餐的印象，之後醒來人就躺在醫院了，江男也相當感謝店家與警消救了自己的命。

事實上，「低血糖」發生時，輕症者出現自主神經症狀，如冒冷汗、發抖、心悸等問題，中度會頭昏、無力、意識混亂，嚴重則會導致嗜睡、抽搐、昏迷甚至致命，危險程度等同於心肌梗塞。

松山機場變「星際大戰」現場！黑武士、風暴兵現身　粉絲赴台集結

供養女友2年奉送232萬！癡情男「胖貓」遭甩悲憤投江　眾不捨獻花

胖貓「肥到18公斤」慘遭棄養！新飼主收留幫減重　1年後奇蹟發生

2024節氣立夏到了！「由來、習俗、禁忌」盤點　開運招財法超簡單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞