與台斷交衝擊大！宏都拉斯白蝦產量大跌9成 3致命打擊困擾蝦農
宏都拉斯去年與台灣斷交、轉與北京建交，台灣本來是宏國白蝦的主要出口地，台宏外交關係生變，也直接衝擊宏國蝦農生計。宏都拉斯當地中小型養殖戶產蝦量大降90%，也使得人民不信任政府，更無法確定是否該繼續從事養蝦業。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據外媒報導，宏都拉斯在去年3月與台灣斷交，並轉往與中國建交之後，卻遲遲等不到中國的金援，談好要進口宏都拉斯的白蝦也拖延許久，甚至還將白蝦價格殺價至過往與台灣交易的半價，再加上墨西哥同時也中斷了與宏國的白蝦貿易，對當地蝦農可說是雪上加霜。
市場封閉、生產量和失業是困擾宏都拉斯養蝦產業的主要問題。宏國南部中小型水產養殖戶協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）表示，「我們將面臨養蝦業有史以來最嚴重的危機」。
克魯茲指出，已經有大約200個養蝦場關閉，而這也在當地蝦農的心中種下了不信任的種子，他們正處於自己是否繼續養蝦的抉擇當中。克魯茲強調，與中國市場談判對宏都拉斯蝦農相當不利，因為中國對產品的開價實在太低。
目前宏都拉斯政府尚未針對此問題提出具體解決方案。儘管宏都拉斯政府先前曾稱中國是「巨大的機遇」，但中小型蝦農都抱持著謹慎態度，因為他們不希望出現更多損失。
另一方面，養蝦市場的危機也對宏都拉斯經濟造成重大打擊，根據估計，約有7000人失業，這個問題在很長一段時間內，仍將持續存在。