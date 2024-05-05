11人重症命危！555人集體食物中毒　越南熱門麵包店釀禍

與台斷交衝擊大！宏都拉斯白蝦產量大跌9成　3致命打擊困擾蝦農

▲宏都拉斯去年與台灣斷交、轉與北京建交，台灣本來是宏國白蝦的主要出口地，台宏外交關係生變，也直接衝擊宏國蝦農生計，中小型養殖戶產蝦量大降90%。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲宏都拉斯去年與台灣斷交、轉與北京建交，台灣本來是宏國白蝦的主要出口地，台宏外交關係生變，也直接衝擊宏國蝦農生計，中小型養殖戶產蝦量大降90%。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）

國際中心徐筱晴／綜合報導

宏都拉斯去年與台灣斷交、轉與北京建交，台灣本來是宏國白蝦的主要出口地，台宏外交關係生變，也直接衝擊宏國蝦農生計。宏都拉斯當地中小型養殖戶產蝦量大降90%，也使得人民不信任政府，更無法確定是否該繼續從事養蝦業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒報導，宏都拉斯在去年3月與台灣斷交，並轉往與中國建交之後，卻遲遲等不到中國的金援，談好要進口宏都拉斯的白蝦也拖延許久，甚至還將白蝦價格殺價至過往與台灣交易的半價，再加上墨西哥同時也中斷了與宏國的白蝦貿易，對當地蝦農可說是雪上加霜。

市場封閉、生產量和失業是困擾宏都拉斯養蝦產業的主要問題。宏國南部中小型水產養殖戶協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）表示，「我們將面臨養蝦業有史以來最嚴重的危機」。

克魯茲指出，已經有大約200個養蝦場關閉，而這也在當地蝦農的心中種下了不信任的種子，他們正處於自己是否繼續養蝦的抉擇當中。克魯茲強調，與中國市場談判對宏都拉斯蝦農相當不利，因為中國對產品的開價實在太低。

目前宏都拉斯政府尚未針對此問題提出具體解決方案。儘管宏都拉斯政府先前曾稱中國是「巨大的機遇」，但中小型蝦農都抱持著謹慎態度，因為他們不希望出現更多損失。

另一方面，養蝦市場的危機也對宏都拉斯經濟造成重大打擊，根據估計，約有7000人失業，這個問題在很長一段時間內，仍將持續存在。

與台斷交衝擊大！宏都拉斯6成白蝦養殖場倒閉　蝦農轟錯誤的選擇

與台斷交衝擊宏都拉斯蝦農！恐4萬人失業　市長警告或發生暴動

與台斷交後仍有巨債！宏都拉斯遭自家媒體踢爆：欠台灣近140億

與台斷交等嘸中國金援！諾魯改和韓國三星合作挖鳥糞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞