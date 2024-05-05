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「省電燈泡 vs LED燈泡」誰更省電？台電科普原理：使用壽命又長

▲說到家裡最常用且數量最多的電器用品，就是一盞盞的燈具，若能讓燈泡的耗電量降低，累積下來就能省下不少電費。（圖／取自《Pixabay》）
▲說到家裡最常用且數量最多的電器用品，就是一盞盞的燈具，若能讓燈泡的耗電量降低，累積下來就能省下不少電費。（圖／取自《Pixabay》）

記者潘毅／綜合報導

說到家裡最常用且數量最多的電器用品，就是一盞盞的燈具，若能讓燈泡的耗電量降低，累積下來就能省下不少電費。目前市面上，常見到兩種「省電燈泡」以及「LED燈泡」，究竟哪種更加省電呢？對此，台電也進行原理科普，隨著技術進步，LED燈泡已經更加省電耐用。

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「省電燈泡 vs LED燈泡」誰更省電？關鍵差異在這邊

台電電力粉絲團以「省電燈泡 vs LED燈泡誰最省電擂台」為題進行科普，指出目前市面上的「省電燈泡」，常因為名稱讓人以為它是最省電的，但其實LED燈泡才是更佳省電的選擇。

▲LED燈泡不只省電，壽命更長，但市場上的商品良莠不齊，消費者購買時需慎選。（圖／沛亮PILA）
▲LED燈泡不只省電，壽命更長。（示意圖／沛亮PILA）
首先「省電燈泡」全名為「安定器內藏式螢光燈泡」，是螢光燈具的一種，會稱之為省電燈泡，是因為其與傳統的鎢絲燈泡相比，確實更省電。

不過隨著近年LED照明技術不斷進步，LED燈泡的能源效率，已經比省電燈泡高出6成以上，且平均光源壽命更長，還不含汞、鉛等有害物質。

至於價格部分，目前LED燈泡和省電燈泡價格持平，若是考量省電及耐用等條件之上，較建議民眾選購LED燈泡。台電也提到，燈泡的省電效果可以從「發光效率」（lm/W）來比較，發光效率越高的燈泡，就越能省電。如果日後打算將省電燈泡換成LED燈，可以選擇流明值相近的LED燈泡，「以約1000流明21-23W的省電燈泡，近似亮度的LED燈泡僅約8-9W」，就能以更少的電費維持同樣的亮度。

▲目前市面上的LED燈泡，因為製造技術持續進步，已經比省電燈泡還要省電、耐用。（圖／翻攝電力粉絲團臉書）
▲目前市面上的LED燈泡，因為製造技術持續進步，已經比省電燈泡還要省電、耐用。（圖／翻攝電力粉絲團臉書）
LED燈泡怎麼買最省電？台電說出判斷方法

從上述的科普中，已知LED燈泡最為省電，但若都同為LED燈泡時，哪些條件又能再更加省電呢？對此，台電也指出，選購時可以把握以下秘訣：

長的比短的省電

直的比彎的省電

燈管直徑越小越細越省電，常見的T5、T8、T9等燈泡規格，就是指燈管的直徑大小，燈管直徑為1/8英吋的倍數，T9直徑9/8英吋(約29mm)、T8直徑8/8英吋(約26mm)、T5直徑5/8英吋(約16mm)
越細越小越省電，也就是說T5日光燈管比T8、T9省電。

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